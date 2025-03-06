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Запад услышал мнение Беларуси. Беседа Лукашенко и блогера Марио Науфала в топе мировых просмотров
Миллионы просмотров и настоящая дорожная карта белорусской внешней политики. Если бы такого разговора не случилось - его бы точно следовало придумать. За почти полтора часа беседы Александр Лукашенко и блогер Марио Науфал пальпировали тело геополитики.
"Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну в Украине, прекратить войну на Ближнем Востоке. Это дорогого стоит во внешней политике. Мне кажется, и другой политики нет у него, как прекратить войну. Блестящая идея. Вот тут я готов встать рядом и делать все то, что необходимо для прекращения войны и улучшения жизни людей", - белорусский лидер испытывает большой оптимизм в связи с политикой нынешней администрации Соединенных Штатов Америки.
Хотят ли нерусские войны? Интервью Президента вышло аккурат перед речью Президента Франции Эммануэля Макрона. Временный хозяин Елисейского дворца утверждает, что в срыве Минских соглашений виновата только Россия. Первый заочно и заранее, но точно - пикирует.
"Оказывается, представители крупных западных государств, Германии и Франции, которые представляли Евросоюз, и американцы их поддерживали, приехали для того, чтобы Россию обмануть. Они об этом потом говорили. Ну это вранье, это совсем не так. Тогда было не так. Все было серьезно, и никто никого не собирался обманывать", - напомнил Александр Лукашенко.
Президент связывает такие заявления Франсуа Олланда и Ангелы Меркель с тем, что, похоже, им "надо было встроиться в эту ситуацию" и сказать, что они сыграли главную роль, чтобы Украина получила время на подготовку к войне с Россией. "Это вранье. Но в политике бывает", - сказал белорусский лидер.
Эксперты о сенсационном интервью Президента Беларуси
Темы, порой болезненные. Но от того еще более важные. Искренность Президента, очевидно, Науфала покорила: у себя на страничке в Х он написал: "Союзник Путина откроет всю правду". Так и получилось. А там где, правда, там сила… и реакция мирового сообщества. Слова Лукашенко - это надежда на мир, которого ждут от Вашингтона до Владивостока.
Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):
"В данном интервью Президент Беларуси озвучивает надежды всего мира все-таки на то, что конфликт в Украине удастся завершить, и удастся завершить в обозримом будущем. Это, мне кажется, главное, для чего это интервью на самом деле записывалось, для чего Президент Беларуси пошел на общение с блогером".
И очевидно главное, зачем приехал Науфал - зондирование почвы. Да, блогер не скрывает своих связей с новой администрацией.
"Хотите - приезжайте. Вот, рядом - 200 км от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", - сказал Александр Лукашенко.
К тому же американские медиа называют Трампа "Тефлоновый Дон", мол, нападки его не пробивают. И нынешний апломб Президента США прямиком его тащит в учебники истории. Вопрос только он туда войдет или "вляпается"?
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор УП "Агентства "Минск-Новости":
"Президент Беларуси был искренен и когда говорил комплиментарно о Дональде Трампе и его команде, и когда высказывал критические соображения. Почему? Абсолютно понятно. Президент Беларуси обладает колоссальным политическим опытом. И с высоты своего опыта он может абсолютно неконфликтно, доброжелательно указывать на ошибки, особенно ошибки по форме. Поэтому Президент Беларуси абсолютно ответственно, холодно, обоснованно пытается подсказать американскому президенту и не только ему, заметьте, даже Владимиру Зеленскому - переход вот на эти прочные рельсы, договороспособной, прагматичной политики".
Еще одна грань интервью - борьба с фейками и стереотипами. Американская аудитория видит, вот он, Президент Беларуси, тот самый "диктатор", как утверждали демократы, без купюр, заготовок и репетиций отвечает на все вопросы. Интересно, как там дела у Джо Байдена?
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Очень креативно был выбран способ подачи информации. На моей памяти это первое интервью главы государства именно блогеру, предназначенное для аудитории социальных сетей. Мы понимаем, что роль и значение новых медиа в мире увеличивается в сравнении с традиционными СМИ. Социальная сеть X является весьма популярной, особенно в западном мире, в странах Европы, Соединенных Штатах Америки. Пространство, которое мы называем англоязычной, скажем так, западной цивилизацией. Вот до этой аудитории белорусский лидер пытался достучаться, донести правду и о нашей стране, и о наших подходах в сфере международных отношений".
Эксперты взяли на вооружение старый термин из 80-х - "разрядка". Мол, снова восток и запад идут на сближение - диалог. И в такой метафоре эта беседа не просто интервью, а такой телемост между Минском и Вашингтоном. Тогда американцев волновала советская постель. Сегодня - стол для диалога.
Валерий Двойников, политолог, советник мэра г. Льеж (Бельгия):
"С Востоком строить отношения нелегко, но та история, которая лежит перед нами, та история, которая за нашими плечами, она очень важна в том плане, что мы можем брать много исторических примеров, и на них уже строить нужный и важный диалог, который, к сожалению, американцы выстроить не могут, но это наше преимущество. Это преимущество наших стран. То есть и России, и Беларуси. И надо, я должен сказать, за это держаться".
Мы живем в эпоху удивительных геополитических движений. Сложных, непонятных, но крайне важных. И такие беседы как у Александра Лукашенко и Марио Науфала - ростки нового мира. Американское опьянение демократами прошло. Настала пора республиканского трезвого подхода и ломки отдельных украинских партнеров. Как говорится, время собирать камни - редкоземельные.