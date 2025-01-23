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Запашный на "Знаковой встрече" в Минске рассказал о моменте, который запомнил на всю жизнь

Как быть полезным в век тотального эгоизма? И с кем легче выстраивать коммуникацию: с животными или людьми?

Рассуждения прямо на фуд-корте ТЦ "Дана Молл" в Минске. Желающие перекусить задерживаются на полноценный ланч мнений. От министра культуры Чернецкого, гендиректора Национальной библиотеки Гигина и гостя, который знает толк в укрощении строптивых - народного артиста России Запашного. Главное - в людях, утверждают на "Знаковой встрече".

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Эдгард Запашный, народный артист России: "Один из вопросов, на который я люблю отвечать, - моменты, которые запомнил в своей жизни. Момент, когда первый раз смог пожать руку Александру Григорьевичу Лукашенко, запомнился на всю жизнь. Это знаковая часть моей жизни. Это то, что приятно вспоминать, хвастаться. Беларусь – красивая страна, красивые люди, сильные люди. Люди, умеющие работать, умеющие защищать, умеющие отстаивать правду. Я уже говорил о том, что вот это либеральное западное американское общество начнет переобуваться. Нам надо просто выстоять".

Диалог о достижениях белорусов будет длиться еще час. Задать вопрос может любой присоединившийся.

Сегодня на "Марафоне единстве" и "Ночь открытий" в Национальной библиотеке. Выставки, квесты и мастер-классы с национальным акцентом.

Эдгар ЗапашныйМарафон единства