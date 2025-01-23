Запашный на "Знаковой встрече" в Минске рассказал о моменте, который запомнил на всю жизнь

Эдгард Запашный, народный артист России: "Один из вопросов, на который я люблю отвечать, - моменты, которые запомнил в своей жизни. Момент, когда первый раз смог пожать руку Александру Григорьевичу Лукашенко, запомнился на всю жизнь. Это знаковая часть моей жизни. Это то, что приятно вспоминать, хвастаться. Беларусь – красивая страна, красивые люди, сильные люди. Люди, умеющие работать, умеющие защищать, умеющие отстаивать правду. Я уже говорил о том, что вот это либеральное западное американское общество начнет переобуваться. Нам надо просто выстоять".