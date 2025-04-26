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Запрет 9 Мая и героизация фашизма. В "Понятной политике" поговорим о кощунстве вместо покаяния

Кому мешает память и чем не угодила история? Война с гранитом и вирус фашизма. С чего начиналось реваншистское безумие и как нацизм все больше становится частью агрессивной идеологии?

Снос памятников и свободное ношение свастики. Запрет 9 Мая и героизация убийц.

В "Понятной политике" поговорим о кощунстве вместо покаяния. Смотрите в понедельник, 5 мая, после "Панорамы" на "Беларусь 1".

Понятная политика