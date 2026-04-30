3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Запущено прямое сообщение Минск - Москва: расскажем о встрече первого рейса и расписании полетов
Национальный аэропорт Минск продолжает расширять полетное расписание. 30 апреля авиагавань принимает новый регулярный рейс из Москвы.
Пассажирский спрос увеличивается, и активно развивается транспортная доступность между регионами Беларуси и России. В связи с этим страны укрепляют полетную программу. Запущено прямое регулярное сообщение между Москвой и Минском.
Рейсы из аэропорта "Жуковский" будут выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Такой график сохранится до конца майских праздников. Уже с 5 июня рейсы станут еженедельными - по пятницам и воскресеньям в обоих направлениях.
Продолжительность пути составит 1 час 40 минут. 30 апреля в Национальном аэропорту первый рейс из Москвы встречали торжественно.
Отметим, с 6 мая увеличивается интенсивность полетов и из других российских городов. Самара будет связана с Минском тремя рейсами в неделю, а авиасообщение с Челябинском вырастет до двух вылетов.