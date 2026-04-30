Запущено прямое сообщение Минск - Москва: расскажем о встрече первого рейса и расписании полетов

Национальный аэропорт Минск продолжает расширять полетное расписание. 30 апреля авиагавань принимает новый регулярный рейс из Москвы.

Пассажирский спрос увеличивается, и активно развивается транспортная доступность между регионами Беларуси и России. В связи с этим страны укрепляют полетную программу. Запущено прямое регулярное сообщение между Москвой и Минском.

Рейсы из аэропорта "Жуковский" будут выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Такой график сохранится до конца майских праздников. Уже с 5 июня рейсы станут еженедельными - по пятницам и воскресеньям в обоих направлениях.

Продолжительность пути составит 1 час 40 минут. 30 апреля в Национальном аэропорту первый рейс из Москвы встречали торжественно.