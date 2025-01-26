Зарубежные наблюдатели о проведении выборов Президента в Беларуси. Узнали, что впечатлило гостей

В числе большой армии международных наблюдателей за выборами Президента Беларуси парламентарии из СНГ и дальнего зарубежья, представители центральных избирательных органов иностранных государств, региональных органов власти, дипкорпуса, независимые наблюдатели, а также представители международных организаций.

Международные наблюдатели и эксперты отмечают высокий уровень проведения избирательной кампании в Беларуси

Их главная оценка на данный момент такова: избирательная кампания проходит открыто, демократично и в соответствии с электоральными практиками. Особо впечатляет зарубежных гостей высокий интерес белорусов к электоральной кампании, вовлеченность и, конечно же, позитивные настроения в обществе.

Вильгельм Висс, международный наблюдатель (Швейцария):

"Я вижу различные настроения, которые сейчас преобладают в Швейцарии, в нашем обществе. Все меньше людей уверены в своем будущем. Беларусь же показывает хорошую альтернативу. Я вижу это в Минске, и это то, что меня очень впечатлило, то, как хорошо здесь все идет. Люди оптимистично настроены, уверены в своем будущем. А еще гостеприимство. Это то, что так отличается от того, что мы наблюдаем в Швейцарии, да и в целом в ЕС. У нас все завязано на индивидуализме, все думают только о себе, а тут такая сплоченность и душевность".

"Я поляк. И я не понимаю ни власти своей страны, ни часть народа. Это похоже на элементарную зависть от тех процессов, которые происходят в Беларуси в связи с тем, что Беларусь демонстрирует рост. И процессы, которые происходят здесь, больше похожи на демократию и развитие страны, чем то, что происходит на сегодняшний день в Польше, в Европе. Там же постоянные кризисы, а Беларусь - стабильное государство, и кризисы вам не страшны. И еще одно: поляки очень сильно ориентированы на Запад, который в действительности к нам относится свысока. А ведь нас с вами связывает гораздо большее", - поделился своим мнением международный наблюдатель из Польши Кшиштоф Толвинский.

Страхил Ангелов, международный наблюдатель (Болгария):