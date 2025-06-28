Зарубежные СМИ комментируют Евразийский экономический форум в Минске

Главное событие уходящей недели - Евразийский экономический форум в Минске - в фокусе внимания зарубежных СМИ и экспертов. География публикаций обширная. Обозреватели из медиа стран-участниц и наблюдателей ЕАЭС, а также отдельные СМИ стран Европы и Азии активно цитируют выступления ключевых спикеров. Особое внимание к форуму - в Гаване. Кубинские СМИ отмечают высокие перспективы как расширения сотрудничества со странами ЕАЭС, так и продвижения двусторонних отношений с Беларусью. В частности, в области биофармацевтики, агропромышленности, сельхозтехники, в сферах туризма и образования.

Об этом говорил в интервью кубинской прессе представитель Министерства иностранных дел Кубы. Алехадро Марин отметил прогресс в установлении между Гаваной и Минском взаимных связей в политическом, дипломатическом и экономическом поле: "Отношения между Кубой и Беларусью растут и развиваются. Правительства обеих стран разделяют стремление максимально укрепить, расширить и диверсифицировать двусторонние связи. Наши государства поддерживают политический диалог на самом высоком уровне, разделяя общие ценности и позиции в международном порядке, и стремятся укрепить связи в таких ключевых областях, как торговля, экономический и финансовый обмен".

Известный азербайджанский портал отметил растущую роль региональной интеграции в обеспечении устойчивого развития и экономической стабильности региона.

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Caliber.az:

"Поскольку Беларусь занимает лидирующее положение в повестке дня союза в 2025 году, ЕАЭФ-2025 подчеркивает растущую важность региональной интеграции в обеспечении устойчивого развития и экономической стабильности государств-членов".