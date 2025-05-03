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Защита персональных данных белорусов: как обезопасить свое право интернет-неприкосновенности
Личные данные человека - это уникальный продукт. За последние два года в Беларуси стало меньше утечек персональных данных, но есть и негативные примеры.
В Национальный центр защиты персональных данных поступают обращения с жалобами на сферу услуг и торговли.
Персональные данные обрабатываются повсеместно - в туриндустрии, организациях здравоохранения и образования, операторами электросвязи. Грамотной обработке личных данных белорусов на постоянной основе учат в Национальном центре защиты персональных данных.
Ирина Близнюк, начальник управления Национального центра защиты персональных данных Беларуси:
"В центре учат по двум направлениям - это вопросы информационной безопасности и защита персональных данных. Обучение у нас проходят работники всех сфер. Для банковской сферы есть отдельная программа. В этом году мы запустили такую же специализированную программу для страховых организаций. По окончании мы выдаем сертификат нашего образца и свидетельство о повышении квалификации государственного образца".
Использование искусственного интеллекта существенно помогает в обработке персональных данных, если они обезличены.
Однако иногда нейросеть человеку не друг. Потенциально они могут использоваться для кражи данных, обрабатывать их и извлекать информацию для взлома систем безопасности. Поэтому не стоит открывать подозрительные ссылки, рекомендуется сменить логины и пароли от аккаунтов на ресурсах, затронутых утечкой, а в случае грубого нарушения права на приватность, обращаться жалобой в центр.
Бойко Виталий Анатольевич, начальник отдела по работе с обращениями Национального центра защиты персональных данных:
"Увеличился у нас объем жалоб, которые касаются обработки личной информации - это жалобы на установку незаконных видеокамер, в основном в тамбурах, на садовых домиках, где в обзор камер попадают иные граждане, то есть камеры захватывают не только свою территорию, но и имущество других граждан либо изображение самих граждан. Если говорить языком цифр, это где-то 525 жалоб за 2024 год рассмотрено центром, из них 60 % обосновано".
Право отозвать свое согласие, быть забытым в интернете - это категория прав приватности, новое золотое правило интернет-нравственности. Будьте аккуратны с общественными сетями Wi-Fi, отключите уведомления на экране блокировки. Перед тем, как выложить фото с дружеской вечеринки, убедитесь в том, что спросили разрешение у всех участников памятной фотокарточки.
"Распространение персональных данных в интернете возможно только с согласия человека либо на основе правового основания. Если такого правового основания нет, человек должен просто спросить у своего друга или коллеги, можно ли распространить материал в социальных сетях - здесь достаточно даже устного согласия. Но если вы столкнулись с тем, что кто-то распространил вашу личную информацию без вашего согласия, вы можете восстановить свои права, потребовать удаления. Если же человек не удалил эту информацию из социальных сетей, вы можете обратиться к нам в Национальный центр защиты персональных данных жалобой, и в том числе человек может быть привлечен к ответственности", - заключила заместитель начальника управления образовательных услуг и связей с общественностью Шибко Ольга.