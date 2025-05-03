Защита персональных данных белорусов: как обезопасить свое право интернет-неприкосновенности

Личные данные человека - это уникальный продукт. За последние два года в Беларуси стало меньше утечек персональных данных, но есть и негативные примеры.

В Национальный центр защиты персональных данных поступают обращения с жалобами на сферу услуг и торговли.

Персональные данные обрабатываются повсеместно - в туриндустрии, организациях здравоохранения и образования, операторами электросвязи. Грамотной обработке личных данных белорусов на постоянной основе учат в Национальном центре защиты персональных данных.

Ирина Близнюк, начальник управления Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

"В центре учат по двум направлениям - это вопросы информационной безопасности и защита персональных данных. Обучение у нас проходят работники всех сфер. Для банковской сферы есть отдельная программа. В этом году мы запустили такую же специализированную программу для страховых организаций. По окончании мы выдаем сертификат нашего образца и свидетельство о повышении квалификации государственного образца".

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Использование искусственного интеллекта существенно помогает в обработке персональных данных, если они обезличены.

Однако иногда нейросеть человеку не друг. Потенциально они могут использоваться для кражи данных, обрабатывать их и извлекать информацию для взлома систем безопасности. Поэтому не стоит открывать подозрительные ссылки, рекомендуется сменить логины и пароли от аккаунтов на ресурсах, затронутых утечкой, а в случае грубого нарушения права на приватность, обращаться жалобой в центр.

Бойко Виталий Анатольевич, начальник отдела по работе с обращениями Национального центра защиты персональных данных:

"Увеличился у нас объем жалоб, которые касаются обработки личной информации - это жалобы на установку незаконных видеокамер, в основном в тамбурах, на садовых домиках, где в обзор камер попадают иные граждане, то есть камеры захватывают не только свою территорию, но и имущество других граждан либо изображение самих граждан. Если говорить языком цифр, это где-то 525 жалоб за 2024 год рассмотрено центром, из них 60 % обосновано".

Право отозвать свое согласие, быть забытым в интернете - это категория прав приватности, новое золотое правило интернет-нравственности. Будьте аккуратны с общественными сетями Wi-Fi, отключите уведомления на экране блокировки. Перед тем, как выложить фото с дружеской вечеринки, убедитесь в том, что спросили разрешение у всех участников памятной фотокарточки.

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