3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Защитить природу. В Беларуси введены ограничения на любительское рыболовство
В Беларуси введены ограничения на любительское рыболовство. Во время нереста особое внимание уделено водоемам.
Всего за 2 недели с начала периода выявлено почти 800 нарушений правил рыбалки, изъято сетей общей длиной более 60 км. Основная задача для защитников природы - не допустить нарушений и тем более использования браконьерских орудий лова.
Вилейское водохранилище - одно из самых популярных мест не только для отдыхающих, но и для рыбаков. Во-первых, здесь бесплатно, во-вторых, действительно большое разнообразие рыбы. Ну а где популярность, там и нарушения. И вот чтобы их не было, работает Госинспекция природоохраны.
Для многих любителей рыбной ловли просто посидеть с удочкой на берегу - уже отдых. А вот инспекторам такой антураж - рабочий и будний, хоть и приятный. В рейде и руководитель Мядельской межрайонной инспекции. Говорит, сезон самый что ни на есть горячий для защитников природы.
Александр Ралков, начальник Мядельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:
"Проводим специальное мероприятие - "Нерест". В этот комплекс мы патрулируем акваторию водоемов, общаемся с рыбаками-любителями, проводим под дворовые обходы, предлагаем гражданам сдать добровольно сети. С начала года уже изъято около 6 км сетей и прочих запрещенных орудий рыболовства".
Во время нереста рыба активно размножается и становится уязвимой. Если говорить про нынешний мониторинг, то серьезных нарушений инспекторы не выявили - недочеты, вроде поставили машину ближе, чем положено, исправляют на месте.
Но вот что простить ни в коем случае нельзя - это лов запрещенными орудиями. Соседний район - Мядельский. На озере Нарочь, вблизи деревни Гатовичи, изъяли 15 мереж, вблизи деревни Черемшица - 2. Владельцев этого добра теперь предстоит установить.
Нарочанский край славится не только одноименным озером. Свирь, Мядель, Баторино, Мястро - также привлекает рыбаков. И как показывает практика, не всегда честных на руку.
С начала нереста в стране выявлено более 770 нарушений. Изъято почти 2 тыс. сетей общей длиной более 60 км, а также порядка тысячи других запрещенных орудий рыболовства. За этот период времени также изъято почти 500 кг незаконно добытой рыбы.
Как отмечают в инспекции, в последние годы любители рыбной ловли стали более сознательными. С начала нереста 165 человек уже отказались от использования запрещенных орудий рыболовства и сдали 430 сетей.
Юлия Рогалинская, пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
"Напоминаем, что в связи с нерестом в Беларуси введены ограничения на любительское рыболовство - с 20 марта по 18 мая в Брестской и Гомельской областях, с 1 апреля по 30 мая - в Гродненской, Минской и Могилевской областях, а в Витебской области запрет действует с 10 апреля по 8 июня. В этот период Государственная инспекция проводит специальное комплексное мероприятие "Нерест", которое направлено на усиление контроля на водоемах, активизацию взаимодействия с правоохранительными и природоохранными ведомствами, а также профилактическую работу с населением".
Основные задачи - предотвращение нарушений и недопущение использования браконьерских орудий лова. То есть не наказать, а предупредить. Впрочем, с теми, кто понимать намеки не умеет, разговор будет жесткий и короткий - по закону.