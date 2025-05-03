Защитить природу. В Беларуси введены ограничения на любительское рыболовство

В Беларуси введены ограничения на любительское рыболовство. Во время нереста особое внимание уделено водоемам.



Всего за 2 недели с начала периода выявлено почти 800 нарушений правил рыбалки, изъято сетей общей длиной более 60 км. Основная задача для защитников природы - не допустить нарушений и тем более использования браконьерских орудий лова.

Вилейское водохранилище - одно из самых популярных мест не только для отдыхающих, но и для рыбаков. Во-первых, здесь бесплатно, во-вторых, действительно большое разнообразие рыбы. Ну а где популярность, там и нарушения. И вот чтобы их не было, работает Госинспекция природоохраны.

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Для многих любителей рыбной ловли просто посидеть с удочкой на берегу - уже отдых. А вот инспекторам такой антураж - рабочий и будний, хоть и приятный. В рейде и руководитель Мядельской межрайонной инспекции. Говорит, сезон самый что ни на есть горячий для защитников природы.

Александр Ралков, начальник Мядельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

"Проводим специальное мероприятие - "Нерест". В этот комплекс мы патрулируем акваторию водоемов, общаемся с рыбаками-любителями, проводим под дворовые обходы, предлагаем гражданам сдать добровольно сети. С начала года уже изъято около 6 км сетей и прочих запрещенных орудий рыболовства".

Во время нереста рыба активно размножается и становится уязвимой. Если говорить про нынешний мониторинг, то серьезных нарушений инспекторы не выявили - недочеты, вроде поставили машину ближе, чем положено, исправляют на месте.

Но вот что простить ни в коем случае нельзя - это лов запрещенными орудиями. Соседний район - Мядельский. На озере Нарочь, вблизи деревни Гатовичи, изъяли 15 мереж, вблизи деревни Черемшица - 2. Владельцев этого добра теперь предстоит установить.

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Нарочанский край славится не только одноименным озером. Свирь, Мядель, Баторино, Мястро - также привлекает рыбаков. И как показывает практика, не всегда честных на руку.

С начала нереста в стране выявлено более 770 нарушений. Изъято почти 2 тыс. сетей общей длиной более 60 км, а также порядка тысячи других запрещенных орудий рыболовства. За этот период времени также изъято почти 500 кг незаконно добытой рыбы.

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Как отмечают в инспекции, в последние годы любители рыбной ловли стали более сознательными. С начала нереста 165 человек уже отказались от использования запрещенных орудий рыболовства и сдали 430 сетей.

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Юлия Рогалинская, пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

"Напоминаем, что в связи с нерестом в Беларуси введены ограничения на любительское рыболовство - с 20 марта по 18 мая в Брестской и Гомельской областях, с 1 апреля по 30 мая - в Гродненской, Минской и Могилевской областях, а в Витебской области запрет действует с 10 апреля по 8 июня. В этот период Государственная инспекция проводит специальное комплексное мероприятие "Нерест", которое направлено на усиление контроля на водоемах, активизацию взаимодействия с правоохранительными и природоохранными ведомствами, а также профилактическую работу с населением".