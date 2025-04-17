Заседание по согласованию проекта плана мероприятий в честь 35-летия СНГ прошло в Минске

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17 апреля в штаб-квартире СНГ в Минске состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта плана мероприятий, посвященных 35-летию Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ.

Участие в мероприятии приняли представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и Исполнительного комитета СНГ.

В ходе заседания рассмотрены проект плана мероприятий, посвященных 35-летию СНГ, а также предложения государств, поступившие по итогам обсуждения.

На сегодняшний день в проект включены около 30 пунктов, предусматривающих проведение ряда организационных, научно-практических мероприятий, а также мероприятий экономической и гуманитарной направленности.

В их числе проведение юбилейного заседания Совета глав государств Содружества с принятием заявления по случаю 35-летия СНГ, проведение в государствах Содружества "Недели СНГ", подготовка и трансляция телевизионных программ и документальных фильмов, проведение международной научно-практической конференции "35 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы", Форума творческой и научной интеллигенции, единого урока в образовательных учреждениях, выставок и экспозиций, игр и турниров по различным видам спорта.

По итогам заседания решено продолжить согласование проекта плана на экспертном уровне и направить материалы встречи в государства СНГ для дополнительной проработки.