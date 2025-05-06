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Заслуженные артисты и коллективы: как проходит концерт во Дворце Республики к 80-летию Победы
6 мая во Дворце Республики ощущается атмосфера единства и гордости за подвиг, который совершил советский народ для того, чтобы мы могли жить на мирной земле, уверенно смотреть в будущее.
И прямым свидетельством, какой ценой далась Победа 80 лет назад, является выставка "Подвигу народа жить в веках". Она расположилась в фойе второго этажа Дворца Республики. Это уникальные экспонаты, которые хранит Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
"Подвиг в Великой Отечественной войне всегда впечатляет. Мы сами из Могилева и представляем поисковый клуб "Виккру", потому нам эта тема очень близка и интересна. Мы обсуждаем минометы, кстати говоря, на Буйничском поле мы подняли миномет не так давно. В Славгородском районе тоже на местах боев 1941 года", - рассказал председатель историко-патриотического поискового клуба "ВИККРУ", писатель, краевед Николай Борисенко.
Студентка академии МВД Анастасия Понкратенко добавила, что время идет, и история меняется. Но чтить ее - важно. И для нашего поколения передавать ее из уст в уста - тоже очень важно.
Я хочу сказать внукам: помните свою Родину, своих дедушек и прадедушек. Нам было очень-очень тяжело, но мы выдержали. И сейчас желаю, чтобы всем было очень хорошо. Помните нас и защищайте свою Родину!
Отдельно хотелось бы остановиться на сюжете праздничного концерта. В нем десятки номеров в современном формате киноповести. Это рассказ, который идет от лица героев Великой Отечественной войны. На одной сцене и рота почетного караула, и студенты Академии авиации, и, конечно же, заслуженные коллективы и солисты, что буквально через себя пропускают тему Победы и памяти. Тема и посылы, которые транслируют номера, откликаются у зрителей, и многие даже не сдерживают эмоций.