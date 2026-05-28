"Застава в ружье" - как проходит служба тех, кто охраняет рубежи нашей страны

Протяженность белорусской границы составляет более 3 тыс. км, две трети приходится на рубеж с Евросоюзом и Украиной. Сегодня это территория особого контроля, требующего пристального мониторинга. Ежегодно здесь открывают новые заставы. Это позволяет сократить протяженность участков ответственности на одно подразделение и сокращает время прибытия тревожных групп к месту нарушения.

"Застава в ружье" - это самый драматичный момент. Команда звучит, когда датчики или наряд фиксируют реальное нарушение. При появлении чужого в приграничной зоне сирена объявляет боевой сбор, дежурный выдает оружие. Никто не знает, чем закончится этот выезд. У тревожной группы есть три минуты, чтобы экипироваться, получить оружие, погрузиться в машину и выехать к месту.

Переход через наземную границу осуществляется через пункты пропуска. Все иные попытки пересечь рубеж нелегальны. На каждое такое нарушение нужно реагировать. Несколько минут езды, и вот она, граница, последний рубеж обороны. У каждого из бойцов тревожной группы своя задача при задержании. Старший группы, наиболее опытный сотрудник, управляет действиями всех бойцов, принимает решения о задержании. Кинолог с собакой, ключевое лицо для фиксации следов и преследования нарушителей. Пограничники прикрытия обеспечивают огневое и тактическое прикрытие группы. Блокируют с фланга во время преследования. Водитель отвечает за доставку и эвакуацию группы, а также за маскировку стоянки транспорта. Радист за бесперебойную связь с заставой.

"Застава по команде "В ружье" поднимается регулярно по различным причинам. Где-то это информация от местных жителей, где-то сработка сигнализационного комплекса. Нарушения периодически случаются", - рассказал начальник пограничной заставы "Каменный Лог" Сморгонской погрангруппы Андрей Свиридо.

В той части, где срабатывает сигнализация, границу усиливают ближайшими подразделениями. На этот раз ничего криминального. Гражданский, который работает на границе, решил прогуляться по полю. В приграничной зоне такие блуждания - повод для проверки.

Главное оружие на границе - служебные собаки. Это полноценные боевые единицы. Здесь им работы хватает. Добрые и спокойные занимаются поиском запрещенных веществ. Энергичные и агрессивные задерживают нарушителей. Но за легкостью таких трюков стоят месяцы тренировок. Инструкторы говорят: не бывает плохих собак, бывают плохие кинологи.

Они развивают скорость до 50 км/ч, легко обучаются сложным командам и, несмотря на агрессию, во время задержания имеют выключатель, способны быстро успокоиться по команде кинолога. Немецкие овчарки берут плотной массой силы, а бельгийские малинуа невероятной скоростью и маневренностью.

Управляемость, высокий интеллект, молниеносный хват и отличная координация сделали эти породы главными в розыскной службе. Но на границе есть и другие задачи.

Ежегодно кинологический центр в Сморгони обучает около 200 кинологов и их мохнатых помощников. Подготовка инструкторов здесь идет с 1995 года. Племенной питомник - гордость центра. Служебными собаками, как правило, становятся псы с хорошей родословной.

"Самые распространенные породы у нас в последнее время, например, лаборадор, голландская овчарка, немецкая овчарка разных окрасов, бордер-колли у нас есть, это считается пастушьей собакой. Они более ласковые, больше как домашние, но очень хорошо ищут наркотические вещества. То есть, ее где-то на пунктах пропуска хорошо применять", - отметила старший инспектор родильного отделения питомника кинологического центра органов пограничной службы Елена Садовская.

Собака служит 8 лет. Если позволяет здоровье, продолжает работу. Все зависит от решения комиссии. Псы на границе получают свои специальности - розыскная, сторожевая, строевая. Для разных задач нужна своя порода и определенный характер.

Отбор начинается спустя 1,5 месяца после рождения. Псов тестируют на определение типа нервной деятельности, характера и пригодности к определенному виду службы. Реакция на громкие звуки, чужих людей, новые локации, игровые и пищевые мотивации.

В мире, где многое заменяется искусственным интеллектом и роботами, инженеры и программисты пока не в состоянии изобрести лучшего помощника пограничника. Их нос и уши невозможно взломать или обмануть электронными глушилками. Розыскная собака берет след нарушителя, даже если прошло несколько часов или пролил дождь.

Не каждая собака может стать детектором. Кинологи ищут игроманов, а вернее игродогов, собак с высокой мотивацией к игре. Он должен быть одержим мячиком. Если мяч спрятать в траву, правильный щенок не сдастся через минуту, а будет настойчиво его искать. Именно таких берут работать в пункты пропуска. Настоящие короли этих мест - лабрадоры. У них феноменальный нюх, но главное - дружелюбный вид.

Угадала нужный запах - получила мяч или лакомство. В игровой форме собак обучают находить десятки нужных ароматов. Псы не ищут наркотики или взрывчатку ради долга. Они отыскивают свою любимую игрушку, которая пахнет правильным образом. Находка принесет вкусняшку.

Когда база усвоена, игру переносят в мир реальный. Задачи усложняются, поиск ведут в шумных аэропортах, на вокзалах, среди сотен идущих людей. В багаж специально подкладывают колбасу, духи, сырое мясо или сухой корм. Собака должна проигнорировать чужой запах и найти нужное вещество.

Собак не заставляют употреблять наркотики. Как и для человека, для них это смертельно опасно. Обучение строится на безопасных имитаторах или микродозах. Кинолог берет любимый мяч и кладет его в контейнер вместе с источником запаха. Игрушка пропитывается этим ароматом. Постепенно мяч убирают, оставляют только чистый запах вещества.

Современная граница - это высокотехнологичный комплекс, сочетающий инновационные системы, оснащенные автоматизированными датчиками и проверенными методами прошлых десятилетий. Например, контрольно-следовая полоса - идеально вспаханная зона песка или грунта - на ней виден любой след от человека, дикого зверя или колеса.

Заставы - это не просто вышки, заборы и приказы. Это люди, которые работают на последних метрах родины. Сигнализационные комплексы оснащены невидимыми инфракрасными лучами и подземными сейсмическими датчиками. Они реагируют на шаги и передают сигнал на пульт дежурного. Тепловизоры позволяют увидеть движение ночью сквозь густой лес или туман нередко среди нарушителей ночной тишины дикие животные.

Базовый элемент боевой подготовки - пограничное следопытство. Для опытного глаза земля говорит о многом. Кострище, брошенный окурок, обертка от продуктов выдает место стоянки. Чтение следов позволяет определить скорость и примерный вес человека. Короткий шаг и след продавлен в пятки, значит, шел спиной. Любая мелочь для профессионала - это кладезь информации.

Река следов не оставляет. Там, где госграница проходит через водную гладь, пограничники ведут осмотр прилегающей территории и береговой отмели. На непроходимых участках строят модульные заставы. В случае разлива или иных ситуаций застава оперативно может переехать в другое место, а камеры и датчики продолжат немой мониторинг рубежа.