Минск - центр высоких технологий! Завершился двухдневный международный форум по искусственному интеллекту - крупнейший в СНГ. Хотя он вышел за пределы Содружества: приехали гости из Европы, Азии и Латинской Америки. Более сотни стратапов и около 30 спикеров - это представители бизнеса, банков, фондов и госсектора. Форум доказывает: Беларусь обладает высоким потенциалом в сфере информационных технологий. 30 ноября, во второй день, экспозиция была открыта для всех желающих.