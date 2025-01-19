Завышена цена или некачественный товар? Обращайтесь 23 января в общественную приемную профсоюзов

Жители Минской области 23 января могут сообщить профсоюзам о завышенной цене или некачественном товаре. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минское областное объединении профсоюзов.

"23 января в Минском областном объединении профсоюзов будет работать общественная приемная по вопросам, связанным с качеством, стоимостью и наличием товаров в торговых объектах. Такой формат работы профсоюзы ввели с августа 2024 года. В первую очередь для того, чтобы оперативно реагировать на замечания и предложения граждан", - рассказали в объединении.

Жители области могут обращаться в Минское областное объединение профсоюзов по адресу: г. Минск, пл. Свободы, 23, кабинет № 46 или по телефону 8(017) 342-55-23. Свои вопросы можно задать с 14:00 до 17:30.