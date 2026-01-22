Здравый смысл - эксперт Мысливец о роли Беларуси в Совете мира

Приглашение Беларуси в состав новой международной организации "Совет мира" является как признанием со стороны Трампа, так и закрепляет за нашей страной политический статус в глазах мирового сообщества.

"Предложение войти в новую организацию - свидетельство, на мой взгляд, прежде всего, той твердой и акцентированной позиции, которую занимает наша страна и которую очень конкретно озвучивает глава государства, - отметил Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси. - Предложение, поступившее от президента Соединенных Штатов Америки, - один из результатов серьезной работы, которую современное белорусское государство проводит на международной арене. Это подтверждение того, что с позицией, которую демонстрирует наша страна, необходимо считаться. Она заслуживает уважения и является очень серьезной гарантией того, что здравый смысл и нацеленность на решение существующих вопросов будут реализовываться на практике".