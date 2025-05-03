"Зеленый двор - вместе": в Минске продолжается марафон озеленения

В Год благоустройства ставится акцент на чистоту, эстетику и комфорт. В Минске продолжается марафон озеленения.

Лоск будут наводить и на придомовых территориях. Скверы, парки, спортивные площадки - зеленая карта мегаполиса пополнится на 200 тыс. новых зеленых насаждений. К примеру, роз высадят более 50 тыс. Появятся новые виды растений, которые отлично впишутся в городской эколандшафт столицы.

Юрий Емельянов, первый замдиректора, главный инженер УП "Зеленстрой Первомайского района г. Минска":

"На МКАДе было высажено уже 1815 хвойных пород, а лиственных (ясень, липа, клен) - в пределах 1200 штук".