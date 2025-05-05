Зеленский не гарантирует безопасности гостей парада 9 Мая в Москве. Военный эксперт прокомментировал

Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 Мая в Москве.

"Наша позиция очень проста по отношению ко всем (странам. - Прим. ред.), которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая: мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность", - отметил Зеленский.

Это не первое его резонансное высказывание на эту тему. Он уже говорил о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы.

Кроме того, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси в студии "Первого информационного" прокомментировал это заявление: "Давайте объективно подойдем к этому вопросу. Это более чем смешно. Если он (Владимир Зеленский. - Прим. ред.) говорит, что военный парад - это более чем законная военная цель для того, чтобы нанести поражение, то что мешает ему нанести поражение войскам, которые находятся на параде в ходе ночных тренировок, в ходе выдвижения туда? Ничего не мешает".

По словам эксперта, по сути Зеленский напрямую начинает угрожать главам государств, которые туда приедут.