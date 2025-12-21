"Зеленые патрули" в канун Нового года борются с "черными лесорубами"

Новый год практически на носу. По традиции главным атрибутом праздника становятся хвойные деревья. Многие белорусы устанавливают дома зеленую красавицу. Но пока одни - покупают елки, другие - добывают их незаконным способом: вырубают и выставляют на продажу. Такая предновогодняя охота стала для "черных лесорубов" прибыльным бизнесом. К счастью, число таких злоумышленников с каждым годом снижается.

Чтобы предотвратить незаконную вырубку деревьев, лесная охрана, особенно в канун Нового года, усиливает контроль. К рейдам подключаются сотрудники ГАИ и Госинспекции. Наши коллеги отправились в рейд вместе с зеленым патрулем.

Пришел, увидел, подрубил - именно так называется операция у "черных лесорубов". Если не остановить такую черную охоту, то под топором могут оказаться десятки хвойных деревьев. Чтобы такого не произошло, вычисляет преступников лесная охрана.

"Зеленые патрули" уже вышли в рейды. В Воложинском районе проходит рейд в глубине леса.

Инженер по охране леса Минского лесхоза Максим Бадаев рассказал, как проходит обычный рейд. Сначала оформляются документы, специалисты берут с собой все необходимое и приезжают на местность, где наиболее возможен вариант незаконной рубки ели или сосны.

Под особым вниманием зеленых патрулей - участки лесного фонда, находящиеся рядом с жилыми зонами и вдоль основных магистралей. Именно молодняк в возрасте 5-10 лет становится главной целью "елочных браконьеров".

И для такого лакомого куска в виде хвойных молодняков и насаждений требуется особый контроль.

Максим Бадаев, инженер по охране леса Минского лесхоза:

"Мы приезжаем и проверяем, есть ли признаки жизнедеятельности человека или вообще его присутствие. Понятно, что если обнаружена одна срубленная сосна, а затем и другие, то здесь уже необходимо устанавливать фото- и видеофиксацию".

В борьбе с нарушителями лесникам активно помогает их "недремлющее око" - целая армия фотоловушек! В этом сезоне по лесам будет рассредоточено более 2 тыс. камер фото- и видеофиксации. Устанавливают их стратегически: одну - на стволе дерева для широкого обзора территории, другую - на выездах из леса.

Максим Бадаев, инженер по охране леса Минского лесхоза:

"Фотоловушка может снимать в режиме реального времени. Снимки приходят на телефон в течение 15 секунд, и мы сразу видим, что происходит. Устройство можно настроить на передачу либо фото, либо видео. Мы предпочитаем фотографии - их проще просматривать и демонстрировать на базе".

Когда камера зафиксировала момент вырубки дерева или выезд машины с похищенным зеленым насаждением, то лесники начинают поиски вора. Кадры автоматически загружаются в единый информационный сервис. Это позволяет лесникам оперативно идентифицировать нарушителя по номеру транспортного средства или базам данных. В 2024 году лесная охрана зафиксировала пару десятков случаев незаконной вырубки деревьев.

Дарья Соловьева, инженер по лесопользованию Минского лесхоза:

"Рейдовые мероприятия у нас круглосуточные, начиная с 15 декабря до 8 января. Каждый день с 8:00, в основном до 17:00, это наш рабочий день, но приходится дольше и до 17:00, и до 20:00, если же какие-то нарушения или незаконная рубка новогодних деревьев".

Также лесная охрана активно проверяет транспортные средства на наличие незаконных новогодних елок. К таким проверкам подключаются сотрудники ГАИ и Госинспекции. Водителям, кто везет елку, придется объяснить, как она попала в багажник. Желательно предоставить чек. Иначе - штраф.

Иван Радевич, начальник отдела охраны леса Минского лесхоза:

"Ответственность за незаконную рубку новогодних деревьев наступает по статье 16.17 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин. Также за каждое незаконно срубленное дерево взыскивается вред и стоимость, которую уплачивает нарушитель непосредственно".

Приобрести новогоднюю елку легально и безопасно проще всего на елочных базарах. Уже работают более 1 тыс. таких площадок. В продаже - сосны и ели. Цена зависит от породы, размера и место продажи.

Средняя стоимость по стране на живые ели:

дерево до 1 метра можно приобрести от 10 рублей,

самые популярные - высотой 1,5 - 2 метра от 12,5 рублей,

елка до 3 метров - обойдется в районе 19 рублей.

Третий год подряд рекорды продаж бьют елки в кадках. Так, дерево до 1 метра можно купить за 26 рублей, от метра и выше - почти за 33 рубля.

Торговля организована как в лесничествах, так и в отдельных точках в городах. К примеру, в столице продают пушистых красавиц в шести локациях.

Сергей Кожедуб, начальник отдела лесного хозяйства Минского лесхоза:

"Количество заготовленных деревьев определяется, исходя из спроса и предложения. В прошлом году мы реализовали порядка 7 тыс. елей, но в этом году мы определили участки с таким же участком плюс 20 %. То есть около 8 тыс. елей мы планируем заготовить в этом году".