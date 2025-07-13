Зельва принимает фестиваль исторической реконструкции "Легендарные эпохи"

Зельва в пятый раз встретила гостей международного фестиваля "Легендарные эпохи". Юбилейная акция приурочена к 80-летию Великой Победы.

Парад эпох воссоздал события военных лихолетий. Среди них бои шотландской пехоты, Отечественная война 1812 года, Первая мировая и Великая Отечественная. Колорит исторического прошлого можно прочувствовать возле старой мельницы.

Отметим, в первый день акции фестиваль посетили свыше 5 тыс. человек с разных уголков не только Беларуси, но и России.

Денис Ольшевский, председатель Зельвенского районного исполнительного комитета:

"Мы были родоначальниками таких больших фестивалей. Начинали с меньшего, но каждый год развивались все больше и больше. Люди видят, что здесь интересно, есть что посмотреть".

В 2025 году фестиваль впервые продлится два дня. Под куполом памяти собралось свыше 300 реконструкторов из более чем 50 клубов.