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Зельва принимает фестиваль исторической реконструкции "Легендарные эпохи"
Зельва в пятый раз встретила гостей международного фестиваля "Легендарные эпохи". Юбилейная акция приурочена к 80-летию Великой Победы.
Парад эпох воссоздал события военных лихолетий. Среди них бои шотландской пехоты, Отечественная война 1812 года, Первая мировая и Великая Отечественная. Колорит исторического прошлого можно прочувствовать возле старой мельницы.
Отметим, в первый день акции фестиваль посетили свыше 5 тыс. человек с разных уголков не только Беларуси, но и России.
Денис Ольшевский, председатель Зельвенского районного исполнительного комитета:
"Мы были родоначальниками таких больших фестивалей. Начинали с меньшего, но каждый год развивались все больше и больше. Люди видят, что здесь интересно, есть что посмотреть".
В 2025 году фестиваль впервые продлится два дня. Под куполом памяти собралось свыше 300 реконструкторов из более чем 50 клубов.
13 июля зрителей ждет повествование о Зельве во времена Великой Отечественной войны. Закроет международную акцию награждение лучших реконструкторов из Беларуси и России.