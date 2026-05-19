Зембину - 500 лет: музей, который хранит главные вехи истории города, обрел новую жизнь

Агрогородку Зембин Борисовского района в этом году исполняется 500 лет. Основные вехи истории местечка отражает зембинский Музей Народной Славы. Он был основан в 1964-м, а в этом году получил новую жизнь благодаря ремонту и реконструкции.





Современный вид и пространство, оснащенное по последним музейным технологиям. Музей хранит 1300 экспонатов. Это коллекция предметов мещанского быта начала 20-го века и этнографическое собрание. Два экспозиционных зала посвятили истории Великой Отечественной войны: в витринах и стендах фотографии, документы, бытовые вещи бойцов и награды, инсталляции военного госпиталя и подпольной типографии.



Предметный ряд рассказывает о партизанском движении края, холокосте и геноциде. Украшение и гордость музея - галерея мозаики, подарок жителям Зембина от прославленной землячки, художницы-авангардистки Надежды Леже.

Ольга Беляева, завфилиалом Борисовского объединенного музея народной славы:

"Она была основоположницей Музея Народной Славы, картинной галереи. Спасибо ей огромное. Изначально 32 репродукции картин западноевропейских художников были привезены в Зембинскую школу, а уже после переданы в картинную галерею Музея Народной Славы. Как говорила Надежда Ходасевич-Леже: "Я сделаю все для своей родины". А так как ее родители проживали именно в городке Зембин, она смогла приехать сюда только в 1962 году и потом приезжала в последующие годы и привозила в Зембин, в зембинскую школу, очень много картин".