Земельные споры, жилье многодетным - с какими вопросами пришли белорусы на личный прием с Кочановой

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова провела в Минске личный прием граждан. Как показывает практика, к спикеру верхней палаты парламента белорусы идут за помощью тогда, когда на местах разрешить вопрос не в состоянии.

Доверие - определяющее таких личных приемов. Об этом говорит широкая география обращающихся за помощью в решении вопросов. На прием 29 января люди приехали со всей республики - от Орши до Петрикова.

Индивидуальный предприниматель из Могилевской области, например, после оказания услуг одному из сельскохозяйственных производственных кооперативов не может получить зарплату. За восстановлением справедливости обратился к спикеру верхней палаты парламента.

"Задолжали 63 тыс. рублей, это с 2022-го по 2024 год. Я переживал, но приехал, меня все выслушали, обещали помочь", - поделился житель д. Вязовница Николай Кравчук.

Земельные вопросы, социальная защита, а также благоустройство территорий и жилье - тематика волнующих белорусов вопросов касается различных сфер жизни.

Работа с обращениями граждан - приоритетное направление сенаторов. Всего за минувший год членами Совета Республики 8-го созыва проведено около 600 личных приемов, около 300 телефонных линий и свыше 1,3 тыс. встреч с трудовыми коллективами.

Елена Мисун, начальник информационно-аналитического управления секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

"Поступающие вопросы по возможности, конечно же, разрешаются на местах. Сегодня существует и онлайн-подключение. Даются соответствующие указания по разрешению этих вопросов".