Зенкович рассказал, что заговорщики хотели сделать с Кочановой, Эйсмонтами, Марковым

У заговорщиков по захвату государственной власти в 2020-м было два списка. В одном организации, которые нужно было занять в течение ближайших двух минут после реализации госпереворота, начиная от Администрации Президента до КГБ. И другой список, где уже были лица, которые должны были в первую очередь отправиться вслед за Лукашенко, то есть интернированы. Пояснить, что это означало, попросили осужденного за организацию заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси Юрия Зенковича.

"Лица, перечисленные в этом списке, это первые лица государства. Соответственно, без их захвата или без их устранения невозможно взять власть в свои руки. Интернирование означает в общем и целом заключение под стражу без суда и следствия на неопределенный период времени, - пояснил он. - До тех пор, пока правящая (давайте называть опять-таки своими именами) хунта считает необходимым держать этих людей в заключении. Сколько это может продолжаться? Это может продолжаться недели, месяцы, годы, бывает по-разному. В случае если лица, перечисленные в этом списке, оказывали бы сопротивление (естественно, армия применяет армейские способы), это значит просто пули в лоб".

Кто составлял этот список и почему туда попали Кочанова, Эйсмонты, Марков?

"Почему туда попала Кочанова, по-моему, понятно. Она является человеком номер два. В случае если с действующим главой государства что-то происходит, он не может выполнять свои обязанности лично, исполняющим обязанности становится госпожа Кочанова. Что касается Эйсмонта и Маркова, то я задавал такой вопрос Александру Васильевичу Федуте, который автор этого списка. Он сказал, что это умные, талантливые пропагандисты, такие люди на свободе могут быть опасны", - рассказал Юрий Зенкович.