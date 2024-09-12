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Зенкович рассказал, что заговорщики хотели сделать с Кочановой, Эйсмонтами, Марковым
У заговорщиков по захвату государственной власти в 2020-м было два списка. В одном организации, которые нужно было занять в течение ближайших двух минут после реализации госпереворота, начиная от Администрации Президента до КГБ. И другой список, где уже были лица, которые должны были в первую очередь отправиться вслед за Лукашенко, то есть интернированы. Пояснить, что это означало, попросили осужденного за организацию заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси Юрия Зенковича.
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"Лица, перечисленные в этом списке, это первые лица государства. Соответственно, без их захвата или без их устранения невозможно взять власть в свои руки. Интернирование означает в общем и целом заключение под стражу без суда и следствия на неопределенный период времени, - пояснил он. - До тех пор, пока правящая (давайте называть опять-таки своими именами) хунта считает необходимым держать этих людей в заключении. Сколько это может продолжаться? Это может продолжаться недели, месяцы, годы, бывает по-разному. В случае если лица, перечисленные в этом списке, оказывали бы сопротивление (естественно, армия применяет армейские способы), это значит просто пули в лоб".
Кто составлял этот список и почему туда попали Кочанова, Эйсмонты, Марков?
"Почему туда попала Кочанова, по-моему, понятно. Она является человеком номер два. В случае если с действующим главой государства что-то происходит, он не может выполнять свои обязанности лично, исполняющим обязанности становится госпожа Кочанова. Что касается Эйсмонта и Маркова, то я задавал такой вопрос Александру Васильевичу Федуте, который автор этого списка. Он сказал, что это умные, талантливые пропагандисты, такие люди на свободе могут быть опасны", - рассказал Юрий Зенкович.
"Фамилии обсуждались. Федута выступал у нас как человек, который лучше всего знает белорусские элиты, поэтому определенное доверие было к его списку. Но если бы были какие-то другие предложения, то, скорее всего, список был бы дополнен. Насколько я помню, дополнений не поступало. В этом списке находились, помимо уже упоминавшейся Натальи Кочановой, также премьер-министр Роман Головченко, председатель КГБ господин Тертель, министр обороны Хренин, пресс-секретарь Президента Эйсмонт, сегодняшний министр информации Марков и другие лица, я сейчас уже не помню".
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