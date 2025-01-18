Зенкович: Целью политики США в нашем регионе является установление более лояльных для США режимов

Основная задача США в нашем регионе заключается в смещении Александра Лукашенко и замене его фигурой, которая будет проводить политику в интересах Белого дома. Таким мнением поделился американский адвокат и политолог Юрий Зенкович. Он уверен, что для этой цели активно используют медиаподобные структуры, элементы мягкой силы, через которые идет последовательная дискредитация лично Президента Беларуси и его действий.

"Когда мы говорим об информационной политике в Соединенных Штатах на сегодняшний день, нужно понимать, что в стране существует двухпартийный компромисс между Демократической партией и Республиканской. Он возник после начала конфликта в Украине еще в 2014 году, - пояснил он. - И, собственно, и одна партия, и другая согласны с тем, что Россия является противником на данном этапе для Соединенных Штатов, и Беларусь является противником для Соединенных Штатов настолько, насколько Беларусь является союзницей России".

Юрий Зенкович:

"По этой причине СМИ, которые обслуживают общественное мнение, обслуживают политические партии, они поддерживают эту повестку дня. Партийный компромисс транслируется в общество. Дальше в обществе формируется запрос на негативный образ России и, условно говоря, русских. Только нужно понимать, что русские в данном случае имеются в виду не россияне, а все постсоветское пространство".

По его словам, СМИ в данном случае выступают пропагандистским источником, чтобы формировать общественное мнение в самих Соединенных Штатах по данному вопросу.

Юрий Зенкович:

"Радио "Свобода", "Еврорадио", "Хартия 97", "Наша Нива" и иные информационно-оппозиционные ресурсы являются инструментами мягкой силы, с помощью которой Соединенные Штаты проводят свою политику в Республике Беларусь. Целью данной политики является смена власти в Республике Беларусь, а конкретно смена главы государства Александра Лукашенко на иную фигуру, которая будет больше соответствовать интересам Соединенных Штатов".