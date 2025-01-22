Зенон Позняк возмутился безапелляционным и наглым поведением еврочиновников

Безапелляционное поведение и наглые поползновения еврочиновников вызвали острое раздражение даже у оппонентов легитимной белорусской власти. Свою позицию выразил небезызвестный Зенон Позняк.

"Еўрасаюз, асабліва Нямеччына, праводзяць паслядоўную палітыку па знішчэнні Беларусі шляхам эканамічных санкцый, адмаўлення ўсялякіх кантактаў з дыктатарам", - подчеркнул Позняк в интервью YouTube-каналу "Пара!"

"Санкцыі накіраваны толькі на знішчэнне нашай дзяржавы. Усе гэтыя паны, Шольцы і іншыя цудоўна ведаюць, што робяць. А падтрымку гэтай палітыкі робяць офісы", - открыто заявляет Позняк, имея в виду наших беглых. Эмоциональное продолжение реакции звучит как призыв: "Каго вы душыце? Сваю дзяржаву, свой народ! Здыміце санкцыі. І першае, з каго трэба зняць санкцыі - з Белавія", - потребовал Зенон Позняк.