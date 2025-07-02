Жара, грозы и ветер. Переменчивая погода ожидает белорусов в большие выходные

В Белгидромете рассказали, какая ожидается погода в большие выходные и в начале следующей недели. Об этом пишет БЕЛТА.

"3 июля в Беларуси ожидается праздничным не только по календарю, но и по погоде, - отметили в Белгидромете. - Завтра погожий антициклон продолжит управлять синоптической ситуацией в стране. Осадков не ожидается. Вместе с тем по его периферии будет поступать теплый воздух тропического происхождения, благодаря которому днем столбики термометров поднимутся до 28-34, а по юго-западу местами достигнут отметок плюс 35".

В последующие дни 4-6 июля при повышенном фоне атмосферного давления осадков по-прежнему будет немного, лишь в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, местами не исключены грозы, а 4 июля - сильный порывистый ветер.

"При этом вслед за фронтальными разделами в республику начнет поступать более прохладный воздух, температурный фон понизится и вернется в свое климатическое русло", - рассказали синоптики.

В четверг, 3 июля, будет без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит 12-18 градусов, максимальная днем - 28-34, по юго-западу местами 35.

В пятницу, 4 июля, местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от 10 по западу до 19 градусов по юго-востоку, максимальная днем - 19-25, по юго-востоку - до 27 градусов.

В субботу, 5 июля, ночью в отдельных районах по северу, днем местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. В дневные часы возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью - 7-14, максимальная днем - 18-25, по юго-западу - до 26 градусов.

В воскресенье, 6 июля, будет преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью - 8-15, максимальная днем - 22-29, по юго-западу - 30-31 градусов.

"На следующей рабочей неделе ситуация изменится. Погодные условия в Беларуси станут формировать фронтальные разделы и теплые неустойчивые воздушные массы, которые обусловят 7-8 июля во многих районах республики дожди различной интенсивности. В дневные часы 7 июля и в течение суток 8 июля местами дожди будут достигать критериев сильных, сопровождаться грозами и усилением ветра порывами 15-20 м/с. При этом температурный фон будет довольно контрастным и в дневные часы станет колебаться от 18-23 по северо-западу до 30-35 по югу, юго-востоку", - рассказали в Белгидромете.

В понедельник, 7 июля, ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны сильные дожди, грозы и усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью - 13-20, максимальная днем - от 23 по северо-западу до 35 по югу.