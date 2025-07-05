Жара возвращается. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 июля

Из-за жары до плюс 31 градуса на 6 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По северу страны прогнозируются кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы.

Ветер будет южный, юго-западный, умеренный. Днем в некоторых районах - порывистый.