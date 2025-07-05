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Жара возвращается. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 июля
Автор:Редакция news.by
Жара возвращается. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 июляnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0392d71a-dd0a-45a4-834c-d2dc08359477/conversions/9be2e12f-158d-4307-864b-fbdacf71e108-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0392d71a-dd0a-45a4-834c-d2dc08359477/conversions/9be2e12f-158d-4307-864b-fbdacf71e108-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0392d71a-dd0a-45a4-834c-d2dc08359477/conversions/9be2e12f-158d-4307-864b-fbdacf71e108-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0392d71a-dd0a-45a4-834c-d2dc08359477/conversions/9be2e12f-158d-4307-864b-fbdacf71e108-xl-___webp_1920.webp 1920w
Из-за жары до плюс 31 градуса на 6 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По северу страны прогнозируются кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы.
Ветер будет южный, юго-западный, умеренный. Днем в некоторых районах - порывистый.
Максимальная температура воздуха в ночное время составит от 8 до 14 градусов выше нуля, на западе поднимется до плюс 17. Днем на северо-востоке столбик термометра покажет плюс 24 градуса, а на юго-запад придет жара до плюс 31 градуса.