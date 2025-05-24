Жданович: Румыния является ключом к Балканам

Брюссель оказывает значительное влияние на политические процессы в Румынии. Новым президентом страны стал Никушор Дан, известный своей поддержкой евроинтеграции. Это событие в эфире "Первого информационного" обсудили с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Павлом Ждановичем.

Эксперт подчеркнул стратегическую роль Румынии как важного транспортного коридора с двусторонним движением.

Павел Жданович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e15d28ca-7e79-456c-9f0c-27e82b581099/conversions/be6a2e7d-fb8e-475f-be66-0c6973854538-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e15d28ca-7e79-456c-9f0c-27e82b581099/conversions/be6a2e7d-fb8e-475f-be66-0c6973854538-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e15d28ca-7e79-456c-9f0c-27e82b581099/conversions/be6a2e7d-fb8e-475f-be66-0c6973854538-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e15d28ca-7e79-456c-9f0c-27e82b581099/conversions/be6a2e7d-fb8e-475f-be66-0c6973854538-xl-___webp_1920.webp 1920w Павел Жданович

"Роль Румынии в геополитическом сценарии, которая ей отведена, является одной из ключевых. На сегодняшний день уже много специалистов и экспертов отмечали ее важный транспортный коридор для поставки вооружения и всего необходимого для войны в Украине", - отметил аналитик.

Павел Жданович прокомментировал, что территория Румынии подобна улице с двусторонним движением: в одну сторону идет вооружение, а в обратную сторону Украина направляет продукцию аграрного сектора, в частности, пшеницу. Ключевое место в этом занимает порт Констанца. Также Румыния является важнейшим центром, который связан с подготовкой специалистов для военных действий и с размещением баз НАТО.