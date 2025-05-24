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Жданович: Румыния является ключом к Балканам
Брюссель оказывает значительное влияние на политические процессы в Румынии. Новым президентом страны стал Никушор Дан, известный своей поддержкой евроинтеграции. Это событие в эфире "Первого информационного" обсудили с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Павлом Ждановичем.
Эксперт подчеркнул стратегическую роль Румынии как важного транспортного коридора с двусторонним движением.
"Роль Румынии в геополитическом сценарии, которая ей отведена, является одной из ключевых. На сегодняшний день уже много специалистов и экспертов отмечали ее важный транспортный коридор для поставки вооружения и всего необходимого для войны в Украине", - отметил аналитик.
Павел Жданович прокомментировал, что территория Румынии подобна улице с двусторонним движением: в одну сторону идет вооружение, а в обратную сторону Украина направляет продукцию аграрного сектора, в частности, пшеницу. Ключевое место в этом занимает порт Констанца. Также Румыния является важнейшим центром, который связан с подготовкой специалистов для военных действий и с размещением баз НАТО.
"Румыния - это ключевой игрок в Юго-Восточной Европе, который завязан на Балканах. Она и является ключом к Балканам", - заявил аналитик.