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Ждать ли после выборов в США "подарков" в виде изменений американской политики, рассказал эксперт
До выборов в США остается меньше месяца, а их исход по-прежнему непредсказуем, разрыв между Харрис и Трампом сократился.
За кандидата от демократов готовы проголосовать 46 % респондентов, за кандидата от республиканцев - 43 %. Предыдущий опрос в конце сентября показывал 6 процентных пунктов.
Сегодня многие сходятся во мнении, что Трамп будет бороться за президентское кресло как никогда. У него якобы просто нет другого выбора, иначе будет тюрьма.
"Если Дональд Трамп опять проиграет, чего я и ожидаю, он оспорит это. У него больше причин оспорить результаты, чем раньше, и не из-за каких-либо недостатков на выборах, а потому что Дональд Трамп считает, вероятно, не без причины, что если он не победит на выборах, он может отправиться в тюрьму. Поэтому он будет оспаривать результаты выборов, если проиграет", - считает Адам Шифф, конгресcмен США.
Такое предупреждение звучит угрожающе.
У кого действительно больше шансов и от чего будет зависеть результат этой гонки, оценил Анатолий Бояшов - аналитик Белорусского института стратегических исследований: "На мой взгляд, больше шансов у Трампа. Почему? У нас есть системный процесс - смена республиканцев на демократов и наоборот каждые четыре года, и каждые четыре года новые власти обвиняют предыдущие, и таким образом идет ротация. Вот если предыдущие были демократы, сейчас, очевидно, люди от них устали и больше голосов отдают за республиканцев. Потом у нас есть тоже системный процесс - это раскрутка Трампа: покушение, социологические опросы".
У Трампа есть серьезная поддержка. И еще один момент - внутриполитический консенсус у республиканцев, в том числе и у ястребов американской политики относительно того, что Трамп будет лидером Республиканской партии. Раньше такого консенсуса не было.
Ждать ли по итогу выборов каких-либо волнений в США? Бояшов считает, что это зависит от того, кто победит.
А вот последствия от двух разрушительных ураганов "Милтон" и "Хелен" в Штатах вряд ли смогут повлиять на исход выборов, убежден эксперт.
"Географический фактор всегда очень важный во время выборов. Например, есть практика, когда труднодоступные регионы или климат не очень, тогда расширяется срок досрочного голосования, - сказал Бояшов. - В Штатах досрочное голосование реализуется в виде голосования по почте. Поэтому, если бы они перешли на дистанционное цифровое голосование и после урагана легли электросети, тогда, конечно, выборы были бы дискредитированы. Но тогда просто бы нивелировали число голосующих по этим участкам. Там часть, кстати говоря, штатов, которые традиционно голосуют за республиканцев. А так, скорее всего, все будет переведено на почтовое голосование. И, кстати говоря, даже в плане вбросов и манипуляций, с точки зрения тех, кто осуществляет, это достаточно эффективный метод". Поэтому навряд ли данные стихии окажут влияние на организацию выборов, но на агитацию - однозначно.
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