Ждать ли после выборов в США "подарков" в виде изменений американской политики, рассказал эксперт

До выборов в США остается меньше месяца, а их исход по-прежнему непредсказуем, разрыв между Харрис и Трампом сократился.

За кандидата от демократов готовы проголосовать 46 % респондентов, за кандидата от республиканцев - 43 %. Предыдущий опрос в конце сентября показывал 6 процентных пунктов.

Сегодня многие сходятся во мнении, что Трамп будет бороться за президентское кресло как никогда. У него якобы просто нет другого выбора, иначе будет тюрьма.

"Если Дональд Трамп опять проиграет, чего я и ожидаю, он оспорит это. У него больше причин оспорить результаты, чем раньше, и не из-за каких-либо недостатков на выборах, а потому что Дональд Трамп считает, вероятно, не без причины, что если он не победит на выборах, он может отправиться в тюрьму. Поэтому он будет оспаривать результаты выборов, если проиграет", - считает Адам Шифф, конгресcмен США.

Такое предупреждение звучит угрожающе.

У кого действительно больше шансов и от чего будет зависеть результат этой гонки, оценил Анатолий Бояшов - аналитик Белорусского института стратегических исследований: "На мой взгляд, больше шансов у Трампа. Почему? У нас есть системный процесс - смена республиканцев на демократов и наоборот каждые четыре года, и каждые четыре года новые власти обвиняют предыдущие, и таким образом идет ротация. Вот если предыдущие были демократы, сейчас, очевидно, люди от них устали и больше голосов отдают за республиканцев. Потом у нас есть тоже системный процесс - это раскрутка Трампа: покушение, социологические опросы".

У Трампа есть серьезная поддержка. И еще один момент - внутриполитический консенсус у республиканцев, в том числе и у ястребов американской политики относительно того, что Трамп будет лидером Республиканской партии. Раньше такого консенсуса не было.

Ждать ли по итогу выборов каких-либо волнений в США? Бояшов считает, что это зависит от того, кто победит.

А вот последствия от двух разрушительных ураганов "Милтон" и "Хелен" в Штатах вряд ли смогут повлиять на исход выборов, убежден эксперт.