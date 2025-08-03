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Железнодорожная команда. БЖД насчитывает свыше 60 тыс. сотрудников разных профессий
Уже более 160 лет Белорусская железная дорога играет ключевую роль в транспортной системе страны: она связывает города и регионы, обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки, способствует экономическому развитию.
Ежегодно Белорусская железная дорога перевозит свыше 60 млн пассажиров и более 100 млн т грузов. За этим впечатляющим результатом стоит труд огромной команды - более 60 тыс. сотрудников самых разных профессий.
Например, Ольга Казачкина и Ольга Шиванова выбрали профессию проводника еще в юности. Поездная романтика, стук колес и любовь к путешествиям привели их на железную дорогу. За почти 20 лет работы они проехали тысячи километров и провели в пути десятки тысяч часов.
Пассажиры бывают очень разные, но к любому человеку можно найти подход, с каждым можно найти общий язык, уверены проводницы.
Профессия проводника традиционно считается женской, но руководит коллективом мужчина - начальник поезда. Например, Константин Сурин занимает эту должность уже 10 лет. За это время он побывал во многих городах России и Беларуси, но постоянным направлением для себя выбрал маршрут Минск - Москва.
"В поездной бригаде работает 18 человек, я - 19-й. Поскольку поезд фирменный, отбор сотрудников в бригаду очень строгий. Из всего коллектива предприятия выбирают самых грамотных, смышленых и успешных", - пояснил начальник фирменного поезда "Беларусь".
По железнодорожной магистрали ежедневно проходит около 1300 составов. Из них примерно 650 - пассажирские поезда, столько же - грузовые. Вся информация о движении поступает в Центр управления перевозками в режиме реального времени.
"Возникает много нештатных ситуаций, которые нужно оперативно решать. Часто приходится отправлять сообщения в разные службы. Например, при травмировании человека поездом. В последнее время участились случаи, связанные с плохими погодными условиями: падают деревья и так далее. Все это необходимо организовать: сообщить время движения поездов, при необходимости остановить или, наоборот, пропустить состав, обеспечить прибытие специальных служб для устранения последствий", - рассказал диспетчер участка Молодечно - Осиповичи Михаил Феськов.
За первое полугодие Белорусская железная дорога перевезла 28 млн пассажиров. Самые популярные внутренние маршруты связывают Минск с областными центрами. Среди зарубежных направлений безоговорочными лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург, Мурманск и Архангельск. Кстати, только в рамках Союзного государства с начала года было перевезено более 2 млн человек.
"По сравнению с 2019 годом Белорусская железная дорога совместно с Российскими железными дорогами увеличила перевозки за первое полугодие 2025 года более чем на 130 %. Это при том, что сейчас мы работаем только с Российской Федерацией. Но это, к тому же, показатель реальных деловых отношений в рамках Союзного государства", - подвел итоги первый замначальника пассажирской службы управления БЖД Константин Бояр.
Сегодня Белорусская железная дорога - это 5,5 тыс. км транспортных путей и более 60 тыс. преданных своему делу сотрудников.
Безопасность и гарантированное качество пассажирских и грузовых перевозок остаются главными принципами Белорусской железной дороги. Она выступает основным драйвером и модератором транспортной системы страны, уверенно смотрящей в будущее.