Железнодорожная команда. БЖД насчитывает свыше 60 тыс. сотрудников разных профессий

Уже более 160 лет Белорусская железная дорога играет ключевую роль в транспортной системе страны: она связывает города и регионы, обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки, способствует экономическому развитию.

Ежегодно Белорусская железная дорога перевозит свыше 60 млн пассажиров и более 100 млн т грузов. За этим впечатляющим результатом стоит труд огромной команды - более 60 тыс. сотрудников самых разных профессий.

Например, Ольга Казачкина и Ольга Шиванова выбрали профессию проводника еще в юности. Поездная романтика, стук колес и любовь к путешествиям привели их на железную дорогу. За почти 20 лет работы они проехали тысячи километров и провели в пути десятки тысяч часов.

Проводницы фирменного поезда "Беларусь" Ольга Казачкина и Ольга Шиванова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d985233-9286-43f2-b0d2-73629b7ba9b0/conversions/92ffb1bd-09ef-4535-a7d5-324aac86a857-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d985233-9286-43f2-b0d2-73629b7ba9b0/conversions/92ffb1bd-09ef-4535-a7d5-324aac86a857-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d985233-9286-43f2-b0d2-73629b7ba9b0/conversions/92ffb1bd-09ef-4535-a7d5-324aac86a857-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d985233-9286-43f2-b0d2-73629b7ba9b0/conversions/92ffb1bd-09ef-4535-a7d5-324aac86a857-xl-___webp_1920.webp 1920w Проводницы фирменного поезда "Беларусь" Ольга Казачкина и Ольга Шиванова

Пассажиры бывают очень разные, но к любому человеку можно найти подход, с каждым можно найти общий язык, уверены проводницы.

Профессия проводника традиционно считается женской, но руководит коллективом мужчина - начальник поезда. Например, Константин Сурин занимает эту должность уже 10 лет. За это время он побывал во многих городах России и Беларуси, но постоянным направлением для себя выбрал маршрут Минск - Москва.

Начальник фирменного поезда "Беларусь" Константин Сурин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1c36d20-1d55-49c6-93b8-38fc4ccb08c5/conversions/8c45b316-1c25-4739-afcf-f234b14f3bb6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1c36d20-1d55-49c6-93b8-38fc4ccb08c5/conversions/8c45b316-1c25-4739-afcf-f234b14f3bb6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1c36d20-1d55-49c6-93b8-38fc4ccb08c5/conversions/8c45b316-1c25-4739-afcf-f234b14f3bb6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1c36d20-1d55-49c6-93b8-38fc4ccb08c5/conversions/8c45b316-1c25-4739-afcf-f234b14f3bb6-xl-___webp_1920.webp 1920w Начальник фирменного поезда "Беларусь" Константин Сурин

"В поездной бригаде работает 18 человек, я - 19-й. Поскольку поезд фирменный, отбор сотрудников в бригаду очень строгий. Из всего коллектива предприятия выбирают самых грамотных, смышленых и успешных", - пояснил начальник фирменного поезда "Беларусь".

По железнодорожной магистрали ежедневно проходит около 1300 составов. Из них примерно 650 - пассажирские поезда, столько же - грузовые. Вся информация о движении поступает в Центр управления перевозками в режиме реального времени.

Диспетчер участка Молодечно - Осиповичи БЖД Михаил Феськов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55a735bf-e4e8-468b-ac45-d52af2d0da66/conversions/f1efe61b-e329-44cc-a8fc-292f1fe8d865-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55a735bf-e4e8-468b-ac45-d52af2d0da66/conversions/f1efe61b-e329-44cc-a8fc-292f1fe8d865-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55a735bf-e4e8-468b-ac45-d52af2d0da66/conversions/f1efe61b-e329-44cc-a8fc-292f1fe8d865-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55a735bf-e4e8-468b-ac45-d52af2d0da66/conversions/f1efe61b-e329-44cc-a8fc-292f1fe8d865-xl-___webp_1920.webp 1920w Диспетчер участка Молодечно - Осиповичи БЖД Михаил Феськов

"Возникает много нештатных ситуаций, которые нужно оперативно решать. Часто приходится отправлять сообщения в разные службы. Например, при травмировании человека поездом. В последнее время участились случаи, связанные с плохими погодными условиями: падают деревья и так далее. Все это необходимо организовать: сообщить время движения поездов, при необходимости остановить или, наоборот, пропустить состав, обеспечить прибытие специальных служб для устранения последствий", - рассказал диспетчер участка Молодечно - Осиповичи Михаил Феськов.

За первое полугодие Белорусская железная дорога перевезла 28 млн пассажиров. Самые популярные внутренние маршруты связывают Минск с областными центрами. Среди зарубежных направлений безоговорочными лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург, Мурманск и Архангельск. Кстати, только в рамках Союзного государства с начала года было перевезено более 2 млн человек.

Первый замначальника пассажирской службы управления БЖД Константин Бояр news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0ba11ad-9db5-4397-90a6-69ab40f26ff7/conversions/79727c5d-ddcf-4a74-8a11-aa652ca42aa9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0ba11ad-9db5-4397-90a6-69ab40f26ff7/conversions/79727c5d-ddcf-4a74-8a11-aa652ca42aa9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0ba11ad-9db5-4397-90a6-69ab40f26ff7/conversions/79727c5d-ddcf-4a74-8a11-aa652ca42aa9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0ba11ad-9db5-4397-90a6-69ab40f26ff7/conversions/79727c5d-ddcf-4a74-8a11-aa652ca42aa9-xl-___webp_1920.webp 1920w Первый замначальника пассажирской службы управления БЖД Константин Бояр

"По сравнению с 2019 годом Белорусская железная дорога совместно с Российскими железными дорогами увеличила перевозки за первое полугодие 2025 года более чем на 130 %. Это при том, что сейчас мы работаем только с Российской Федерацией. Но это, к тому же, показатель реальных деловых отношений в рамках Союзного государства", - подвел итоги первый замначальника пассажирской службы управления БЖД Константин Бояр.

Сегодня Белорусская железная дорога - это 5,5 тыс. км транспортных путей и более 60 тыс. преданных своему делу сотрудников.