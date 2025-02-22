Жена - католичка, муж - православный. История семьи, в которой живут католики и православные

Духовной столицей по праву можно считать Новогрудок. Здесь в мире и согласии живут несколько конфессий, впрочем, как и по всей Беларуси. Об этом говорил недавно и глава государства на встрече с представителями духовенства.

В Новогрудке нашли семью, в которой под одной крышей живут католики и православные.

В атмосфере взаимного уважения, мира и согласия

Этот город с открытки в 2024 году отметил свое 980-летие. Первая столица ВКЛ - Новогрудок буквально "ходит под богом". Его холмистая местность и живописные пейзажи привлекают толпы туристов и, разумеется, паломников, потому что они упираются прямо в небо. Здесь можно найти и католический храм, и православную церковь, и, разумеется, мечеть.

И такое соседство для Беларуси - норма жизни, причем столетиями. Кто-то путает толерантность с деликатностью, но в этом случае терпимость и принятие другой веры у белорусов не вызывает вопросов.

"Все конфессии живут здесь в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. В наши дни это удивительно для многих, в том числе так называемых цивилизованных, стран. Сосуществование христианства, ислама, иудаизма и других религий, основы которых не противоречат глубинным ценностям белорусского общества, сплотило и закалило белорусскую нацию", - подчеркнул Александр Лукашенко (Минск, 10.02.2025 г.)

Пример для подражания

Далеко за примером ехать не пришлось. Глава новогрудского райисполкома Сергей Чарковский живет именно по таким духовным канонам. Они, кстати, хорошо помогают и в работе.

Сергей Чарковский, председатель Новогрудского райисполкома:

"Я считаю себя просто человеком с опытом, потому что вывести на какой-то уровень предприятие - это одно, а управлять районом - это второе. Здесь уже крепкий "хозяйственник" не подходит слово. Принципиальная характеристика стиля моего руководства - помогать, но не мешать".

Сергей Чарковский, председатель Новогрудского райисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bcb2798-63b8-4823-86a9-2132550c4aec/conversions/a5f7180d-f8e1-4cad-8d7b-19d443cbbe2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bcb2798-63b8-4823-86a9-2132550c4aec/conversions/a5f7180d-f8e1-4cad-8d7b-19d443cbbe2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bcb2798-63b8-4823-86a9-2132550c4aec/conversions/a5f7180d-f8e1-4cad-8d7b-19d443cbbe2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bcb2798-63b8-4823-86a9-2132550c4aec/conversions/a5f7180d-f8e1-4cad-8d7b-19d443cbbe2d-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Чарковский, председатель Новогрудского райисполкома

В Новогрудок почти 3 года назад приехал из Волковыска. Родом же из Лидского района. Поэтому Гродненская область родная. Хорошо знает местных и их обычаи.

Сергей Чарковский, председатель Новогрудского райисполкома:

"У меня интернациональный экипаж. Я исповедую православие, жена - католичка и дети католики".

Новогрудок - кафедральный город

Новогрудок - кафедральный город. В XV веке на почти 5 тыс. населения было целых 10 православных храмов. Сегодня же цифра скромнее: 3 действующие церкви, еще одна строится. Говорят про душу не только в воскресной, но и в общеобразовательных школах.

Протоиерей Анатолий Герасимук, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора, благочинный Новогрудского церковного округа:

"Мы понимаем, что когда агроном засеивает поле, он рассчитывает на урожай осенью, а духовные зерна тоже дают свои всходы, но не так быстро, как бы нам хотелось. Знаете, с чего у нас начинается посевная? Выходят на поля, кроме механизаторов, духовенство, совершаются молебны, освящается техника".

История в Лавришевском монастыре

Сергей Чарковский, председатель Новогрудского райисполкома:

"В 2014 году на курсах повышения квалификации, когда я работал заместителем председателя Лидского райисполкома, у нас было выездное занятие в Новогрудском районе в мужском Лавришевском монастыре. Когда уезжали из монастыря, просто я замешкался, начал набирать родителей, хотел поделиться, что я был в таком замечательном месте. Набрал маму, у меня в это время отключился телефон, хотя батареи было 30 %. Когда я поднял глаза, шел по деревянному мосту через Неман, то увидел закрывающиеся двери уезжающего автобуса. Я возвращаюсь в храм, в котором идет служба, ожидаю, пока служба закончится там где-то 10-15 минут. Приходит священник, я ему говорю, что вот такая ситуация, меня тут забыли. Он кладет мне руку на плечо и говорит: "Так оставайтесь у нас". И в это время на колокольне звонит колокол".

Жена - католичка, муж - православный

Душа в душу в самом сакральном смысле слова живут и с женой Ириной. Хоть и не принадлежат одной церкви. Зато скоро отметят фарфоровую свадьбу. Праздничный сервиз уже присматривают старшие дочери-погодки.

Ирина Чарковская, супруга:

"У нас было все полюбовно. Каждый остался при своей вере, семья - это работа и взаимоотношения в семье - это тоже работа. Давить в этом случае, кого-то перетягивать не имело смысла. Поэтому своим собственным примером показывала, как надо верить. И муж стал сильнее в вере. Мы вместе сосуществуем. Он знает молитвы моей веры, я знаю его".