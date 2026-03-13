3.72 BYN
Женщина за рычагами крана: история машиниста с 22-летним стажем из Минска
В Год белорусской женщины представительницы прекрасной половины человечества продолжают ломать стереотипы, в том числе и в профессиональном плане. Строительная отрасль, которая традиционно считается мужской, - наглядный тому пример.
Сегодня в стране чуть более 13 % работников в этой сфере - женщины. Наталья Мармыш на стройке трудится уже как 22 года. Белоруска - машинист башенного крана.
За ее плечами строительство многих знаковых объектов и в регионах, и в Минске. Национальная библиотека, "Минск-Арена", торговый дом на Немиге, а еще детские сады, больницы, жилые дома - в каждом из этих объектов есть и частичка ее души.
Наталья Мармыш, машинист башенного крана управления механизации № 79 г. Минска:
"Я сама из деревни, решила в город поехать, была вакансия. Учеба, общежитие, прописка, трудоустройство - вот это заинтересовало. Высоты не боялась, самое сложное - это ветер и общение с людьми. Первое время тяжело: надо раззнакомиться с людьми, найти общий язык, а потом уже все идет нормально - привыкаешь к людям, запоминаешь, кто как работает, подстраиваешься под них".
В столичном управлении механизации № 79 башенными кранами сегодня управляет 181 человек, 14 из них - женщины.