3.67 BYN
2.95 BYN
3.39 BYN
Женщины в машиностроении - в холдинге "АМКОДОР" работают высококвалифицированные специалисты
МАЗ готовит поставки в Никарагуа, а "АМКОДОР" расширяет сотрудничество с регионами России. К слову, этот холдинг делает акцент на модернизации своих заводов и подготовке высококвалифицированных кадров. Среди них немало девушек, которые заняты в непростых мужских профессиях.
В Год белорусской женщины расскажем о востребованных специальностях.
Машиностроение - та сфера, где работает немало женщин, а в том, что это не только компетентные специалисты, но и красавицы, журналисты "Первого информационного" убедились на заводах холдинга "АМКОДОР".
Вот уже 10 лет на заводе "Ударник" трудится Ольга Струговец. Благодаря работе девушки узлы и компоненты погрузчиков и другой техники обретают финальный вид перед сборкой. После покраски они "одеваются" в корпоративный желтый цвет. У каждого маляра есть и клеймо - своеобразный знак качества.
Ольга Струговец, маляр по металлу ООО "АМКОДОР-МАШ" - управляющая компания холдинга":
"По приходу на "Ударник" я познакомилась с моим будущим мужем, он тоже маляр, мы с ним работаем в паре. Все удивляются, но уже10-й год живем и работаем в паре. То есть на работу вместе, с работы вместе".
За сварочной маской в окружении стальных тяжеловесных узлов машин не сразу распознаешь хрупкую девушку. Уроженка Нижнего Новгорода Зинаида Кабанова связала свою судьбу с Беларусью и уже 15 лет работает электросварщиком. За это время стала профи топ-уровня в этой мужской профессии. У Зинаиды высший - шестой разряд. А еще машиностроитель в Белорусском союзе женщин.
Зинаида Кабанова, электросварщик ООО "АМКОДОР-МАШ" - управляющая компания холдинга":
"Мы работаем на полуавтомате, хотя на роботе работать проще. Но там свои нюансы, и нужно контролировать весь процесс. Сейчас нет ограничений между мужчиной и женщиной. Женщины, например, пытаются быть дальнобойщицами, сварщицами. А мужчины, наоборот, делают маникюр, прически, повара очень хорошие".
Машиностроение - отрасль, где девушки не просто себя реализуют, но и привносят в цеха частичку женственности и весны. Красота - связующий элемент в рабочих коллективах.
Елена Шиманская, заместитель гендиректора ООО "АМКОДОР-МАШ" - управляющая компания холдинга":
"Среди наших женщин есть сварщицы, операторы станков манипуляторов, наладчики станков. Кроме того, все машинисты кранов - это женщины, они работают в гальванике, химводоочистке. Даже просто своей красотой, интеллектом, обаянием они вносят радость в мужской коллектив".
А порой девушки в машиностроении демонстрируют и свое превосходство. Для этого, к слову, ежегодно среди более чем 20 заводов "АМКОДОР" в Беларуси и России проходят конкурсы профмастерства.