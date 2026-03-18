Женский почерк белорусской литературы: детский писатель и поэтесса о вдохновении и своем пути

Детский писатель Марина Белясова и поэт Мария Самусенко доказывают, что белорусская литература жива, многогранна и имеет яркое женское лицо

Минская международная книжная выставка-ярмарка в 2026 году стала не только площадкой для презентации новинок, но и местом встречи двух талантливых авторов, чьи произведения, хоть и написаны в разных жанрах, одинаково трогают сердца читателей.

В Год белорусской женщины особенно символично, что в центре внимания оказались две прекрасные представительницы литературы: детский писатель Марина Белясова и поэт Мария Самусенко.

Марина Белясова, член Белорусского союза женщин и многодетная мама, пришла в литературу не так давно, но уже успела покорить международную аудиторию. Свою первую книгу "Рождественская мечта пчелки Эви" она написала, вдохновившись рождением дочери.

"Книга посвящена Еве, можно сказать, она изначально для нее, - поделилась писательница. - Сегодня эту историю читают в 16 странах. Чтобы ее могли понимать не только русскоязычные дети, мы выпустили книгу на двух языках - русском и английском".

Произведение уже получило признание далеко за пределами Беларуси. В 2023 году Марина Белясова представляла "Пчелку Эви" в Русской международной школе в Дубае (ОАЭ), где учатся дети из разных уголков постсоветского пространства.

На книжной выставке в Минске писательница также презентовала свою новую работу - "Собачка, которая любит чернику". Особенно тронуло автора то, что на автограф-сессию приехали читатели из разных городов страны.

"Быть детским писателем для меня - это естественное продолжение материнства. Мои дети растут на моих книгах, и это бесценно", - призналась Марина Белясова.

Мария Самусенко, победитель первого республиканского конкурса молодых поэтов "Созвучье слов живых", пишет в совершенно ином ключе. Ее жанр - философская и православная лирика.

"Я обнаружила в себе этот талант примерно в 6 лет. Тогда это были детские, юношеские пробы пера. А потом друзья предложили участвовать в конкурсах, - рассказала Мария Самусенко. - Были победы в Могилеве, в Бресте, а затем и первое место в республиканском конкурсе".

Несмотря на успех, поэтесса скромно оценивает свое творчество, называя его скорее способом разгрузки и "сублимацией переживаний". Но публика на выставке оценила ее дар по достоинству. Мария читала стихи на площадке Белорусского союза женщин, ее искренние строки нашли живой отклик у слушателей.

Свое творчество она проиллюстрировала четверостишием, которое не оставило равнодушным никого из присутствующих:

"Невозможно рукой прикоснуться к живому Богу.

Наши крылья закованы цепью своих страстей.

Человек человеку поможет найти дорогу.

Господь нас спасает руками близких людей".

"Быть женщиной-поэтом, наверное, вдвойне сложно, но и вдвойне прекрасно. Мы более чувственные, отклик от аудитории, особенно женской, всегда очень эмоциональный. Я видела глаза, которые понимали, о чем я говорю. Это безмерно ценно", - поделилась эмоциями Мария Самусенко.

В беседе авторы затронули и практическую сторону писательского ремесла. Марина Белясова, начинавшая с самиздата, сегодня сотрудничает с государственным издательским домом "Звезда".

"Начать публиковаться сегодня несложно. Есть много издательств, много возможностей. Главное - желание", - уверена она.