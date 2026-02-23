Женское лицо белорусской армии - офицеры, врачи, психологи, переводчики, юристы и снайперы

У нашей армии есть и женское лицо. И с каждым годом количество белорусок, которые хотят служить на благо Отчизны, становится все больше. Среди женщин-офицеров военные врачи, психологи, переводчики, юристы, а также снайперы и не только.

Когда Валентину Терешкову спросили, не трудно ли ей всю свою жизнь заниматься мужским делом, она ответила простую, но гениальную вещь: "Кто сказал, что профессия космонавта мужская? Это просто профессия". В День защитников Отечества мы пришли туда, где, казалось бы, балом правят исключительно мужчины. Но этот коридор помнит шаги совсем разных сапог.

Впервые в истории Военной академии женскую присягу приняли 8 сентября 2002 года. 6 девушек, и среди них наша сегодняшняя героиня. Тогда это было событие из ряда вон выходящее. Сейчас привычная реальность. Золотая медаль открывала перед Инной Колесневой любые двери гражданских вузов. Но она выбрала для себя нужную профессию - Родину защищать.

Инна Колеснева, кандидат технических наук Военной академии Республики Беларусь, доцент, полковник:

"Первый набор, форма прельщала и такой юношеский максимализм, хотелось стать первой, вписать свое имя в историю. Поэтому и поступила сюда. Все девочки, когда учатся в школе, они в какой-то период хотят стать учителями. Я не исключением была. Была у меня преподаватель, на которую я хотела равняться".

За плечами Инны Колесневой не только построения, стрельбы и марш-броски, которые бесспорно вели к звездам на погонах, но и магистратура, сложнейшая диссертация, ведущая к звездному научному пути. В белорусской армии всего 9 женщин в высоком офицерском звании полковник. Свое право стоять в одном строю с мужчинами с большим боевым опытом ей пришлось доказывать и количеством подтягиваний, и глубиной мысли. Ее научные статьи сегодня читают на всем пространстве СНГ.

Инна Колеснева, кандидат технических наук Военной академии Республики Беларусь, доцент, полковник

"Преподаватель строгий, всегда спрашивает по фактам. Но в будущем поможет стать более успешным офицером", - отметил курсант.

"Просто очень понятно объясняет задания, дает их на интересных примерах, даже жизненных примерах", - рассказал другой.

Инна Колеснева, кандидат технических наук Военной академии Республики Беларусь, доцент, полковник:

"Я бы себя строгой не назвала, скорее, справедливой. И если я что-то требую, я знаю, что это в будущем пригодится для женщины в Вооруженных Силах. Это такое отличное перспективное направление, где вы можете реализовать себя не только как офицер, но и как ученый, как педагог. Недавно слышала в репортаже, что кандидатов технических наук именно женщин не так много, поэтому тоже вдвойне приятно".

Самодисциплина и требовательность у подопечных работают безотказно. Но добавляет, к курсантам с косичками все же есть свой подход.

Женщины-снайперы в среднем показывают более высокую точность поражения целей, чем мужчины. Но дело не в остром зрении, дело в психофизике. Им легче дается статика, терпение и контроль дыхания.

Знакомьтесь, мастер спорта международного класса, призер чемпионата Европы, призер Всемирных военных игр. Это мультиспортивные соревнования, которые раз в 4 года собирают армии более чем 100 стран мира. Чемпионский титул в этой спортивной дисциплине - мечта нашей Надежды. Вся жизнь как одна большая спортивная виктория (так зовут и дочку чемпионки).

Надежда Алешкевич, мастер спорта международного класса, призер Всемирных военных игр

Тренируется Надежда дважды в день, привыкнуть к такому ритму можно разве что с детства. Как там у классиков: большое видится на расстоянии, вот и у Надежды спортивные принципы - быстрее, выше, сильнее - давно стали жизненным кредо.

Надежда Алешкевич, мастер спорта международного класса, призер Всемирных военных игр:

"Тренер дает какое-то задание, например, там на 10 канатов нужно залезть. Я смотрю, девчонка на один залезла и все, и пошла. Я спрашиваю: "Почему ты не делаешь по заданию, как тренер сказал?" "А я не хочу", - отвечает она. А зачем ты тогда занимаешься, если ты не хочешь выполнять, для чего все это делаешь. Мне дают задание 10, я сделаю 10, мне будет сложно, я добавлю еще минимум 2, потому что я знаю, что мои соперники не отдыхают".