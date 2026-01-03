Жестовская: Главный мотив США - контроль над ресурсами

"Чтобы понять, что происходит сейчас вокруг Венесуэлы, нужно рассматривать эту ситуацию максимально цинично и прагматично, - считает она. - Потому американские власти, глядя на эту маленькую гордую страну, видят не население, не людей Венесуэлы, не какую-никакую демократию, не суверенную державу, они видят нефть. Венесуэла - это нефть. И американцы не первые десятилетия пытаются с перманентным успехом контролировать это государство. И, естественно, обретая контроль над Венесуэлой, над властями Венесуэлы, они получают ключик к огромным запасам нефти и к возможности диктовать свои условия и свои правила игры на мировом сырьевом рынке".