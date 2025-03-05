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Жестовская: Лукашенко является эталоном дипломата
Александр Лукашенко является эталоном дипломата, а его позиция выигрышна как с медийной, так и с имиджевой точки зрения.
Так интервью белорусского лидера известному блогеру оценила российский политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.
"Если Зеленский продемонстрировал нам, как нельзя вести международные переговоры и как нельзя себя позиционировать на международной арене, то Александр Григорьевич Лукашенко - это прямо эталон дипломата, и его позиция и с медийной, и с имиджевой точек зрения очень выигрышная", - прокомментировала Алина Жестовская.
По ее словам, в последние годы в мире происходит много конфликтов, и Александр Лукашенко выступает медиатором, который находит нужные слова для каждой из сторон.
"И уже практически в каких-то ситуациях исполняет роль такого вот разводящего человека, который может найти общий язык со всеми. Поэтому ему, безусловно, совершенно не страшно встречаться что с журналистами, что с блогерами, что с русскими, что с белорусскими, что с американскими. Я думаю, что и с украинскими он бы без проблем поговорил", - считает политтехнолог.