Жестовская: Лукашенко является эталоном дипломата

Александр Лукашенко является эталоном дипломата, а его позиция выигрышна как с медийной, так и с имиджевой точки зрения.

Так интервью белорусского лидера известному блогеру оценила российский политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.

"Если Зеленский продемонстрировал нам, как нельзя вести международные переговоры и как нельзя себя позиционировать на международной арене, то Александр Григорьевич Лукашенко - это прямо эталон дипломата, и его позиция и с медийной, и с имиджевой точек зрения очень выигрышная", - прокомментировала Алина Жестовская.

По ее словам, в последние годы в мире происходит много конфликтов, и Александр Лукашенко выступает медиатором, который находит нужные слова для каждой из сторон.