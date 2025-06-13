Жестовская: Мир в шаге от третьей мировой

"Как только у Запада начинают возникать проблемы, как только у него возникают политические проблемы, как только происходит дестабилизация его влияния и его процессов, тут же начинают воевать два мира: либо христианский и исламский, либо, как в данном случае, иудейский и исламский", - сказала политолог.

По ее словам, прекрасно видно на протяжении десятилетий, как ювелирно умеет работать ЦАХАЛ. "Если бы они хотели устранить какого-то там политического или военного деятеля в рамках военной конфронтации, они бы это сделали, и ни одна бы муха рядом не пострадала. Но они идут на эту эскалацию. И я думаю, что это абсолютно спровоцированная их реакция. И все это делается для того, чтобы уже не оставить никаких путей к отступлению и поставить мир перед угрозой третьей мировой войны", - считает Алина Жестовская.