Жильцам пострадавших от газовой вспышки квартир гомельской многоэтажки предоставлен кров

Нуждающимся жильцам гомельской многоэтажки после взрыва предоставлены гостиницы, обеспечено их питание, некоторых забрали родственники, сообщили в МЧС.

Стали известны новые подробности инцидента в доме по улице Косарева, где 17 декабря, по предварительной информации, произошла вспышка газа без последующего горения.

Это случилось в квартире на 7-м этаже. От ударной волны обрушились пол и потолок в соседних жилищах. В первые минуты после прибытия бойцы МЧС эвакуировали 9 жильцов подъезда. Всего там проживают почти 80 человек, 11 из них - дети, еще четверо - люди преклонного возраста. Ведется поиск возможных пострадавших.

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:

"В 12:45 в Центр оперативного управления Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве бытового газа, который произошел по адресу: улица Косарева, 3, город Гомель, трехподъездный десятиэтажный жилой дом. По прибытии наших подразделений было установлено, что в квартире шестого этажа произошло обрушение верхних потолочных плит седьмого и восьмого этажей. Основная задача сейчас - укрепление конструкций наружных стен здания этого жилого дома и разбор внутри конструкций, которые находятся в квартире на 6-м этаже".