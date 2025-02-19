Житель Хойников стал рекордсменом в районе по длине волос

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Житель Хойников Илья Кудрицкий стал рекордсменом в районе по длине волос. Обладатель шикарной прически рассказал об особенностях образа и секретах ухода за волосами. Об этом пишет БЕЛТА.

Его нередко провожают взглядом восхищения, немало и тех, кто искоса посматривает на молодого человека с густыми волосами, которые едва сдерживает тугая резинка. Житель города Хойники Илья Кудрицкий отмечен как самый длинноволосый мужчина в местной книге рекордов, которой редакция районного издания посвятила отдельную рубрику. Похоже, сама фамилия обязывает, да и природа щедро наградила молодого человека.

Илья - взрослый и серьезный горожанин, имеет офисную работу и не стремится к титулу мастера эпатажа. Впрочем, это не исключает тот момент, что ему вслед все же оборачиваются не только женщины, но и мужчины. Харизматичный молодой человек - обладатель самых роскошных волос среди жителей района мужского пола. Его привычная прическа - тугой хвост. Так ему более комфортно.

Житель райцентра ощущает внимание от окружающих и не смущается. К любой реакции готов. "Да, мужчину с такими длинными волосами не часто встретишь. Некоторые прохожие могут посмотреть искоса, некоторые - с интересом. Бывало, что подходили и спрашивали: "Что надо делать, чтобы были такие же?" - делится молодой человек.

Сейчас длина волос 32-летнего горожанина не рекордная для него самого. "Если считать от макушки, длина уже чуть более 70 см. Наверное, метр и более будет уже тяжеловато. Впрочем, ранее уже решался на кардинальную смену имиджа: примерно лет пять назад срезал волосы, которые были до пояса. Было уже не очень комфортно", - рассказывает он.

С тех пор в парикмахерской не был. Впрочем, на качестве волос этот фактор не сказывается. Их состоянию могут позавидовать и женщины, выбирающие салонный уход. Илья признается, никаких секретных приемов у него нет. "Тут, на удивление, все просто. Нужно просто не мешать волосам. Для себя понял, что красить, сушить феном, а также подвергать другим химическим или физическим воздействиям волосы не стоит. К сожалению, все это наносит непоправимый вред. Тут, наверное, будет уместна известная фраза: красота требует жертв. Да, приходится выделять время на естественную сушку - от полутора до двух часов. В зависимости от поры года, активностей и прочих моментов мою голову 1-3 раза в неделю. Шампуни не постоянны, они не играют особой роли. Стоит выбирать то, что подходит", - рекомендует он.