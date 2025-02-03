Житель Пинска вынес ящик вина из магазина на глазах у продавцов и клиентов

Грабитель из Пинска вынес ящик вина из магазина прямо на глазах у продавцов и клиентов. Надеялся, что его примут за грузчика.

"В оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД обратилась заведующая одного из магазинов, сообщив о том, что неизвестный мужчина открыто похитил ящик вина. Заявительница пояснила, что в торговую точку зашел мужчина и на глазах у продавцов вынес мимо кассы ящик вина. При этом на замечания сотрудников магазина неизвестный не отреагировал, а начал убегать. На место происшествия незамедлительно выбыли правоохранители. Услышав милицейские сирены, в ближайшей лесополосе фигурант выкинул ящик в кусты и скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками милиции".