Житель Солигорска приобрел иномарку с поддельным VIN-номером

Житель Солигорска приобрел поддержанное авто с поддельным VIN-номером. О фальсификации заподозрил сотрудник ГАИ при регистрации иномарки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления ГКСЭ по Минской области Анну Адашкевич.

Приобретение подержанной иномарки обернулось для жителя Солигорска неприятными последствиями. Он купил автомобиль марки Peugeot. Первоначально общее состояние машины показалось новому владельцу вполне удовлетворительным, и после совершения расчета покупатель и продавец разошлись.

Однако проблемы начались, когда мужчина попытался зарегистрировать автомобиль в ГАИ. Сотрудник Госавтоинспекции заподозрил, что VIN-номер может быть фальсифицирован.

Чтобы разобраться в ситуации, мужчина обратился в Солигорский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения экспертизы идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств.

В результате проведенных исследований судебные эксперты установили, что идентификационный номер автомобиля подвергался изменению. Эксперты определили, что часть номерной площадки авто была удалена, а на ее месте при помощи сварки с последующей маскировкой сварных швов закреплена часть другой номерной площадки. Также эксперты пришли к выводу, что в авто удалена заводская табличка, содержащая VIN-номер и другие сведения об автомобиле. На ее месте не на предприятии-изготовителе была закреплена табличка с иными сведениями. В ходе проведенной судебной экспертизы специалисты установили первоначальный VIN-номер автомобиля Peugeot.

Мужчина пояснил сотрудникам милиции, что он не мог даже предположить, что VIN-номер в приобретенном транспортном средстве окажется поддельным.

Судебные эксперты настоятельно рекомендуют документальное оформление сделок купли-продажи транспортных средств. В спорных моментах это поможет обезопасить добросовестного продавца или покупателя от неприятных последствий.