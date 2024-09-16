Жители Гродненского региона стали чаще обращаться в Совет Республики за помощью в решении вопросов

Жители Гродненского региона стали чаще обращаться в Совет Республики за содействием в решении вопросов. Во время единого приема граждан, который состоялся на прошлой неделе, поступили просьбы от порядка 70 человек. В целом большинство запросов из Гродно. Об этом сегодня заявили во время расширенного выездного заседания президиума Совета Республики в Лиде.

Проанализирован срез проблем по вопросам граждан. Состояние дорог - одна из тем, которую сегодня обсудили на расширенной встрече. Среди топовых вопросов также транспортное сообщение, ЖКХ, здравоохранение, землепользование, трудоустройство, социальное и пенсионное обеспечение.