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Жители Гродненского региона стали чаще обращаться в Совет Республики за помощью в решении вопросов

Жители Гродненского региона стали чаще обращаться в Совет Республики за содействием в решении вопросов. Во время единого приема граждан, который состоялся на прошлой неделе, поступили просьбы от порядка 70 человек. В целом большинство запросов из Гродно. Об этом сегодня заявили во время расширенного выездного заседания президиума Совета Республики в Лиде.

Проанализирован срез проблем по вопросам граждан. Состояние дорог - одна из тем, которую сегодня обсудили на расширенной встрече. Среди топовых вопросов также транспортное сообщение, ЖКХ, здравоохранение, землепользование, трудоустройство, социальное и пенсионное обеспечение.

К сенаторам люди идут за помощью тогда, когда на местах разрешить вопрос не в состоянии. И вот здесь ключевой посыл неизменный: с людьми нужно разговаривать, слушать и слышать.

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