Происходит полная деградация норм гуманитарного права и попрание международного законодательства - такие выводы озвучил "Первому информационному" каналу посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, эвакуированные жители оккупированных районов Курской области рассказали, что до освобождения доживает лишь половина людей. Связано это с целенаправленным убийством гражданского населения. Выжившие свидетели зверств военных формирований Украины рассказывают о минировании колодцев и расстрелах.

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Николай Иванович, житель Суджанского района Курской области, эвакуированный: "7 декабря пошли мы по воду к колодцу. А колодец был заминирован. И подорвались. Нас было трое. Одного ранило в ногу, мне в обе попало, и еще одному очень сильно".

На сегодняшний день в Российской Федерации состоялось более 400 судов над участниками военных формирований Украины, вина более 500 военных была доказана. Они приговорены к тюремным срокам от 8 до 25 лет лишения свободы.