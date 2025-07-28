3.70 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Жительница Молодечно оказалась жертвой мошенничества и лишилась 3,5 тыс. рублей
У жительницы Молодечно мошенники похитили с карты 3,5 тыс. рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.
Жительнице города Молодечно в мессенджере поступил звонок. Абонент представился оператором сотовой связи и пояснил, что срок действия договора на обслуживание ее абонентского номера подошел к концу.
По указанию звонившего девушка выполнила несколько необходимых действий и предоставила личные данные.
По окончанию разговора с оператором поступил еще один звонок. На этот раз звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и попросил предоставить смс-коды, которые приходили на мобильный телефон горожанки. С помощью полученных данных с ее банковской карты было списано 3,5 тыс. рублей.
Следователями по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.