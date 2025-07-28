Жительница Молодечно оказалась жертвой мошенничества и лишилась 3,5 тыс. рублей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dbcd235-5049-486d-9706-56d16d4ff1de/conversions/a55e1ece-3d97-4c25-aace-bea1e20cf44e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dbcd235-5049-486d-9706-56d16d4ff1de/conversions/a55e1ece-3d97-4c25-aace-bea1e20cf44e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dbcd235-5049-486d-9706-56d16d4ff1de/conversions/a55e1ece-3d97-4c25-aace-bea1e20cf44e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dbcd235-5049-486d-9706-56d16d4ff1de/conversions/a55e1ece-3d97-4c25-aace-bea1e20cf44e-xl-___webp_1920.webp 1920w

У жительницы Молодечно мошенники похитили с карты 3,5 тыс. рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Жительнице города Молодечно в мессенджере поступил звонок. Абонент представился оператором сотовой связи и пояснил, что срок действия договора на обслуживание ее абонентского номера подошел к концу.

По указанию звонившего девушка выполнила несколько необходимых действий и предоставила личные данные.

По окончанию разговора с оператором поступил еще один звонок. На этот раз звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и попросил предоставить смс-коды, которые приходили на мобильный телефон горожанки. С помощью полученных данных с ее банковской карты было списано 3,5 тыс. рублей.