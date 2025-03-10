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Жительница Витебска лишилась около 12 тыс. белорусских рублей, поверив лжеправоохранителю
49-летняя соцработник из Витебска перевела мошенникам 11,7 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Витебского облисполкома.
Витебчанке с иностранного номера позвонил мужчина. Он назвался представителем сотового оператора. Собеседник заявил, что с SIM-карты женщины якобы совершались мошеннические действия через переадресацию вызовов. Тут же звонивший заявил, что все уладит и разговор оборвался. Встревоженной женщине по Viber позвонил "следователь". Лжеправоохранитель сообщил о возбуждении в отношении нее уголовного дела и потребовал написать "заявление о неразглашении". Затем аферист поинтересовался, есть ли у витебчанки сбережения. Получив утвердительный ответ, он приказал "задекларировать" деньги, чтобы их не изъяли во время обыска.
Напуганная женщина перевела около 11,7 тыс. рублей на счета злоумышленников через интернет-банкинг.
После выполнения требований связь с аферистом оборвалась. Все сообщения и номера исчезли. Лишь тогда потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в милицию.