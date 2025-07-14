Жительницу Бобруйска осудили за содействие экстремизму

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В Бобруйске мастер перманентного макияжа стала фигуранткой уголовного дела за содействие экстремизму. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Следственным управлением УСК по Могилевской области расследуется уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Бобруйска, которая оказывала содействие экстремистской деятельности. Ее действия были выявлены сотрудниками правоохранительных органов.

События разворачивались в марте 2022 года, когда она, находясь за рулем автомобиля BMW, следовала из Светлогорска в Минск и Бобруйск. В процессе поездки женщина, используя мобильный телефон, осуществила видеосъемку военной техники, двигавшейся в сторону Гомельской области, и отправила снятое видео в признанную экстремистской группу в одном из популярных мессенджеров.

На допросе она пояснила следователю, что делала эти записи для себя на память. Также женщина призналась, что поддалась деструктивным настроениям и призывам, услышанным в экстремистском чате. Стоит отметить, что ее супруг отбывает наказание за участие в массовых беспорядках в сентябре 2020 года.

Действия жительницы Бобруйска квалифицированы следствием по ч.1 ст.361-4 "Содействие экстремистской деятельности" Уголовного кодекса. Во время допроса женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, отметив, что понимала, что этот ресурс признан экстремистским. Впоследствии она покинула этот чат, удалив переписку.