Живая память - как советские солдаты защищали мир за пределами Родины

15 февраля в Беларуси отмечают День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Около 30 тыс. наших граждан встали на защиту мира вдали от Родины. Еще одна важнейшая миссия заключалась в гуманитарной помощи.

Спустя много лет ветераны-десантники помнят тех, с кем прошли боевой путь. Олег Шпаковский своей стихией выбрал небо. Еще в школе он занимался парашютным спортом. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и был направлен в Витебск в 317-й полк. Дальше - Афганистан. Там был трижды. Принимал участие в боевых действиях, в том числе в районе города Мазари-Шариф недалеко от cоветских рубежей.

Олег Шпаковский, ветеран боевых действий в Афганистане:

"Если мне сегодня задать вопрос: повторил бы я этот путь? Несомненно. Все бы выполнял то, что пришлось мне пережить. Тяжелее пришлось жене. Те награды, которые я получал, можно сказать, половина - жене. Она обеспечивала тыл здесь, пока я находился в Афганистане".

Выполнять интернациональный долг в Афганистан в числе первых отправился и коренной житель Витебска Тимофей Хорошенький. После возвращения на родину остался верен десантному и афганскому братству.

Тимофей Хорошенький, ветеран боевых действий в Афганистане:

"Мы в Кабуле стояли. В Кабуле у нас был 1-й батальон. Охраняли объекты: телевидение, центральную телефонную станция, автодорожный техникум".

Соединенные Штаты Америки мощно прокачивали так называемую оппозицию в Афганистане для нестабильности целого региона. Радикальные движения устремлялись к южным границам Советского Союза. Терроризму нужно было давать бой. Как спустя время сказали военные эксперты, афганская кампания стала крупнейшей антитеррористической операцией новейшей истории.

Помимо охраны и обороны важных государственных объектов Афганистана, а также участия в крупнейших операциях по уничтожению банд наемников и мятежных формирований, была еще и гуманитарная миссия. "Шурави" (именно так местные называли прибывших из Советского Союза) строили гражданские объекты: больницы, автодороги и школы.

Дмитрий Якубенко, главный хранитель фондов Витебского городского музея воинов-интернационалистов:

"В том числе был построен тоннель через перевал Саланг. Построен на высоте 3878 м над уровнем моря. Это чудо советской инженерии. Также проводили совместные субботники, как можно увидеть на фотографиях".

Александр Прошин, экс-сотрудник военной контрразведки, ветеран боевых действий в Афганистане:

"Вначале мы вывели 3-й батальон в Кабул. Затем уже шла подготовка к выводу полка и дивизии в Союз. В несколько этапов все делалось. Часть войск отправлялась самолетами, а основная часть 103-й воздушно-десантной дивизии несколькими колоннами из Кабула выходили в Хайратон".

Судьба военного контрразведчика Александра Прошина неразрывно связана с Афганистаном. Февраль 1989 года он помнит в деталях. Испытать технику и людей на пути домой решила даже природа: погода резко изменилась. Афганистан накрыли небывалые снегопады.

"Когда мы вышли на серпантин, снег был сырой, по сути дела - каток, лед. Техника стала неуправляемой. Колесные машины и даже БМД (боевая машина десанта) начали скользить на серпантине. С правой стороны отвесная скала, а слева - пропасть", - вспоминает Александр Прошин.

Перед военными контрразведчиками стояли сложнейшие задачи, в том числе и противодействие мощной пропаганде. Ведь уже с первых дней нахождения частей и соединений воинского контингента в Афганистане противник начал масштабные психологические операции.

"Сам характер работы был скрыт и о нем знал только мой начальник. Мы получали информацию по устремлению к нашей 103-й воздушно-десантной дивизии, по готовящимся засадам, о минировании дорог, базах бандформирований, доставке вооружения, средствах связи. Приобретали опыт работы по предупреждению диверсий, террористических актов. Спецслужбы многих стран работали против наших войск, находившихся в Афганистане", - отметил экс-сотрудник военной контрразведки.

Участие советских солдат в афганской кампании - часть национальной памяти. Тот, кто видел хаос и разруху, знает цену стабильности и безопасности, рассуждают ветераны боевых действий.

В августе 2021 года американские военные после десятилетий вторжения бежали из Афганистана. Миссия завершена: гуманитарной катастрофой, испепеленными городами, угробленной экономикой.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

"Это был позор, который останется на всю историю США. Что касается самой войны, есть подсчеты: если бы Америка не развязала войну в Ираке и Афганистане, она бы сейчас опережала весь мир на лет 25 в важных сферах и областях. На сегодня факт есть факт: Соединенные Штаты чувствуют большие трудности, несмотря на то что стараются держать марку. Но видно, что им далеко не просто. Даже международные отношения разваливаются, исходя из той ситуации, которая сформировалась на фоне той же войны в Афганистане, которая и дала толчок этому падению в пропасть".