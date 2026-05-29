Животные в беде? В агроусадьбе под Марьиной Горкой разбираются с состоянием зоопарка

Ньюсмейкером последних дней стала ситуация с животными в "Дукорском маентке." Пользователи соцсетей бурно обсуждают, по их мнению, неправильные условия содержания животных.

На месте уже побывали специалисты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и дали свое предварительное заключение.

Вирусный ролик о бедственном положении животных сразу вызвал большой резонанс среди защитников животных и любителей отдыха в белорусских агроусадьбах. Кадры вызвали волну критики в соцсетях.

Съемочная группа "Первого информационного" отправилась в Пуховичский район, чтобы на месте оценить ситуацию и посмотреть, в каких условиях находятся животные в усадьбе.

экскурсия детей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f919098e-4668-4151-8314-136b74e3bbdc/conversions/ab6fceae-4f41-43cd-beea-4699853b6675-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f919098e-4668-4151-8314-136b74e3bbdc/conversions/ab6fceae-4f41-43cd-beea-4699853b6675-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f919098e-4668-4151-8314-136b74e3bbdc/conversions/ab6fceae-4f41-43cd-beea-4699853b6675-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f919098e-4668-4151-8314-136b74e3bbdc/conversions/ab6fceae-4f41-43cd-beea-4699853b6675-xl-___webp_1920.webp 1920w

В "Дукорский маенток" прибывает много экскурсионных автобусов. Люди приезжают явно издалека и с детьми - все работает в штатном режиме. При этом известно, что здесь уже побывали с инспекцией сотрудники Минприроды, они сделали заключение, зафиксировав некоторые нарушения.

В ходе проверки установлен ряд нарушений природоохранного законодательства. Выявлено нарушение требований по регистрации диких животных в неволе. По данному факту начат административный процесс. За официальным комментарием журналисты обратились в Министерство природы и окружающей среды.

гуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3eeb834-e5bb-4450-9cfd-50c6145bdad9/conversions/892e2793-32d1-4809-852c-1eccf16fd70b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3eeb834-e5bb-4450-9cfd-50c6145bdad9/conversions/892e2793-32d1-4809-852c-1eccf16fd70b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3eeb834-e5bb-4450-9cfd-50c6145bdad9/conversions/892e2793-32d1-4809-852c-1eccf16fd70b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3eeb834-e5bb-4450-9cfd-50c6145bdad9/conversions/892e2793-32d1-4809-852c-1eccf16fd70b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Условия содержания животных в "Дукорском маентке" проверены отдельно - они соответствуют требованиям Минприроды.

Директора и заместителя директора усадьбы не оказалось на месте - они в отпуске. Но с доступом к вольерам проблем не возникло. Журналистам удалось выяснить, что косуля сейчас находится под наблюдением ветврачей. А як родился с повреждением (но дополнительная забота о нем была бы не лишней). Эта же информация размещена и на официальном сайте "Дукорского маентка".

Остальные животные мини-зоопарка - лошади, зубры, волки, олени - содержатся вполне в приемлемых условиях и выглядят ухоженными. По крайней мере в сухую погоду. А вот во время дождя и после него ситуация в открытых вольерах, очевидно, другая. И чтобы создать для животных максимально комфортные условия 24/7, необходим хозяйский подход.