Социальная беспомощность ЕС. Как экономический крах влияет на политическую трансформацию. Попытка госпереворота в Грузии. Профессиональные активисты отрабатывают западные гранты.

Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели. В чем заключается евразийская логика жизни, а также информационная повестка СНГ.

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня", член Совета Республики:

"СНГ - это то, с чем долго и тщательно борются западная пропаганда и все наши беглые, обзывая его разными понятиями. На самом деле это та площадка, которую во многом благодаря Президенту Лукашенко и Беларуси удалось сохранить. Штаб-квартира в Минске. Александр Григорьевич всегда к этому относился с огромным вниманием".

По его словам, СНГ дискредитировали, называли клубом президентов, где главы государств 2 раза в год что-то обсуждают, решения не принимают. "На самом деле это то, что пугало Запад как образ того великого Советского Союза. И самое главное, как модель, которая может стать основой для дальнейшего объединения постсоветских республик", - отметил он.