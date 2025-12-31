Журналист RT Придыбайло: Беларусь стала колыбелью спокойствия и стабильности для многих

Поздравления для всех белорусов и тех, кто влюблен в страну, летят из разных городов и стран. Пожелания хороших новостей, а главное - мира от российских коллег, которые весь год были небезразличны к событиям в Беларуси и писали очередную страницу истории Беларуси вместе с белорусскими журналистами.

"Всех белорусов и людей, влюбленных в Беларусь, поздравляю с Новым годом. Пусть в 2026 году нас ждут только хорошие новости. Цените то самое мирное небо, о котором мы, журналисты, очень часто говорим в адрес Беларуси. Цените это, ведь оно дорогого стоит. Действительно сейчас Беларусь стала новым домом для кого-то, даже колыбелью спокойствия и тишины. Люди, которые уехали из той же Украины от режима Зеленского и его "бусификации", люди, которые каким-то образом разделяют интересы, традиционные ценности, которые продвигают Республика Беларусь и Российская Федерация, они просто мигрировали из этой Западной Европы, которая уже сходит с ума. Так вот, чтобы меньше было сумасшедших в Новом году, и, конечно же, самое главное - это мир и здоровье. Всех с Новым годом! Люблю, целую. Константин Придыбайло".