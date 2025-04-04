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Зима возвращается в Беларусь. Днем ожидаются снегопады, ночью - мороз и гололедица

Зима возвращается в Беларусь. В выходные по всей стране ожидаются перепады температуры и обильные снегопады. Ночью мороз и гололедица.

ГАИ рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными, перестроиться на зимний стиль вождения. А это, напомним, увеличенная дистанция, низкая скорость, плавность движений, отказ от резких маневров, особенно обгонов.

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Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Госавтоинспекция призывает водителей не торопиться менять зимние шины на летние, а кто уже подготовил авто к летнему сезону, не пренебрегать рекомендациями ГАИ и отказаться от поездок в непогоду. Ни в коем случае не использовать для передвижения средства персональной мобильности. Важно помнить, что при такой погоде дорожное покрытие скользкое. При обработке противогалоледным составом проезжая часть не сразу становится безопасной".

В сложных погодных условиях работа личного состава ДПС ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Будет организован мониторинг состояния уличной дорожной сети.

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