Зима возвращается в Беларусь. Днем ожидаются снегопады, ночью - мороз и гололедица

ГАИ рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными, перестроиться на зимний стиль вождения. А это, напомним, увеличенная дистанция, низкая скорость, плавность движений, отказ от резких маневров, особенно обгонов.

"Госавтоинспекция призывает водителей не торопиться менять зимние шины на летние, а кто уже подготовил авто к летнему сезону, не пренебрегать рекомендациями ГАИ и отказаться от поездок в непогоду. Ни в коем случае не использовать для передвижения средства персональной мобильности. Важно помнить, что при такой погоде дорожное покрытие скользкое. При обработке противогалоледным составом проезжая часть не сразу становится безопасной".